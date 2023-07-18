Haftalardır görünmüyor: Çin Dışişleri Bakanı nerede?

Ancak kameraların karşısına son çıkışı, 25 Haziran'da Sri Lankalı muadili ile Pekin'de yaptığı görüşmeydi. Temmuz ayı başlarında Çinli yetkililerin Hazine Bakanı Janet Yellen ile veya iklim elçisi John Kelly'nin ziyaretlerine katılmadı.