30 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklanan yeni korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasakları ülke genelinde uygulanmaya devam ediyor. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağı süresi boyunca su bayilerinin açık olup olmadığı merak ediliyor. Hafta sonu sucular açık mı? 9-10 Ocak sokağa çıkma yasağında su bayileri açık olacak mı?

HAFTA SONU SUCULAR AÇIK MI, SU SİPARİŞİ VERİLEBİLİR Mİ?

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak ve belirlenen saatler aralığında hizmet verebilecek.

9-10 Ocak 2020 tarihlerinde marketler, bakkallar, kasaplar ve kuruyemişler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek. Bu durumda, 9-10 Ocak'ta 10.00-17.00 saatleri arasında su siparişi de verilebilecek.