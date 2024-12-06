Hafta sonu hava nasıl olacak? 7 - 8 Aralık İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu
Aralık ayına girilmesiyle soğuk havalar her geçen gün etkisini artırmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 ve 8 Aralık için bazı uyarılarda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre; Farklı illerde yağışın, sel ve su taşkınına sebep olabileceği belirtilerek dikkatli olunması istendi. İşte 7-8 Aralık hafta sonu hava durumuna dair merak edilen bilgiler...
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Hafta başından itibaren İstanbul'da hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalırken, hafta sonu günü için Meteoroloji'den uyarı yapıldı. Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur olması bekleniyor. İşte 7 - 8 Aralık İzmir, Ankara, İstanbul il il hava durumu...
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HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Yağışın, sel ve su taşkınına neden olabileceğiMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yağışlar, bu gece Muğla kıyılarında, yarın Antalya'nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli olacak.
ANKARA: 10, Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı
İSTANBUL: 14, Parçalı bulutlu
İZMİR: 17, Şiddetli sağanak yağışlı
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KOCAELİ: 16, Parçalı bulutlu
MUĞLA: 12, Şiddetli sağanak yağışlı
KONYA: 10, Yağmurlu
SİVAS: 4, Parçalı bulutlu
TRABZON: 16, Parçalı bulutlu açık
ERZURUM: 0, Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR: 12, Parçalı bulutlu
BURSA: 17, Parçalı bulutlu
ANTALYA: 19, Şiddetli sağanak yağışlı
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AKDENİZ'DE FIRTINA BEKLENİYOR
AA'daki habere göre öte yandan, Batı Akdeniz'in doğusundaki Antalya ve Anamur'da rüzgar, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
AYDIN'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK
Aydın'ın kıyı kesimlerinde (Kuşadası, Söke, Didim) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece ve yarın yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli (30-80 kg/m2) olacağı tahmin edildiği belirtildi. Vatandaşların sel ve su taşkınına karşı dikkatli olması istendi.