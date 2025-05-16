Son tahminlere göre Ege Denizi üzerindeki fırtınanın etkisi gece saatleri de sürecek, Trakya’da ise kuvvetli sağanak var.

İstanbul’da cumartesi tahmini saat 10:00 ila 16:00 arasında yağmur düşebilir, pazar günü de benzer saatlerde sabah-öğleden sonra aralığı yağmurlu geçebilir. İstanbul’da bu birkaç saatlik yağmurların ardından hava hızla açıyor, günlerin tamamı gri gökyüzü ile geçmiyor. Yağmur sonrası daha temiz ve hafif serinliği ile enerji veren, ilkbaharın kimyasına uygun olan havalar geliyor.

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Ankara’da cumartesi 25°C’ye ulaşan sıcak bir hava var, 18 Mayıs Pazar günü öğleden sonra ise başkentte 1-2 saat yağmur görülebilir. Kısa bir yağış geçişinin dışında Ankara’da gelecek hafta güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları Ankara, Eskişehir, Bilecik, Balıkesir, Bolu gibi merkezlerde 25°C’ye kadar yükselecek. Gece hava Anadolu’da 6 ila 9°C’ye kadar soğuyor.

Bu gece Trakya’da İpsala-Kırklareli arasında şiddetli sağanak nedeniyle su baskınları yaşanabilir. Kuvvetli yağış Çanakkale merkez ve yakın çevresinde de caddelerde gölleşmeye yol açabilir ancak Çanakkale’de lokal ve kısa süreli yağış bekliyoruz. Bursa-Bandırma arasında 17 Mayıs Cumartesi sabah ve öğlen kuvvetli sağanak nedeniyle hayat olumsuz etkilenebilir.

Ege Denizi fırtınalı, bu gece deniz üzerinde olmamak iyi olur. İzmir ve kıyı Ege’de cumartesi günü de rüzgarlı fakat yıkıcı fırtınanın etkisi geçiyor. Yağmurlu bir hafta sonu olacak, Pazar günü de Marmara’da İstanbul dahil yağmur görebiliriz. Hava sıcaklıkları fazla düşmüyor, gündüz 20°C’lerde geziniyor. Pazar günü Karadeniz genelinde de gök gürültülü ilkbahar yağmurları görülecek. Bugün iyice ısınan Karadeniz kıyılarına yağmurlar biraz da kuvvetli düşebilir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile başlayan yeni hafta ise batı ve güneyde güneşli geçerken hava sıcaklıkları da yükselecek. Haftaya 22 ila 30°C gündüz sıcaklıkları ile Akdeniz, Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu güneşi bolca görürken, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’de bahar sağanakları sürecek görünüyor.