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        Haberler Bilgi Yaşam Hafta sonu hava nasıl olacak? 15-16 Mart Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde hava durumu raporu

        Hafta sonu hava nasıl olacak? 15-16 Mart Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde hava durumu raporu

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu hafta sonuna ilişkin hava durumu raporunu duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul'da bugün hava sıcaklıkları 15 derece civarında başlayacak ve öğle saatlerinde 23 dereceye kadar yükselecek. Gün içerisinde çoğunlukla güneşli bir hava beklenirken, yağış öngörülmüyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, 15-16 Mart 2025 Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde hava durumu raporu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 14:57 Güncelleme: 14.03.2025 - 15:00
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        • 1

          Hafta sonu hava durumu planı olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da hafta sonu, 15 Mart Cumartesi ve 16 Mart Pazar günlerinde sıcaklıkların 24-25 derece seviyelerine ulaşması beklenirken, pazar günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor. Peki, bu hafta sonu hava nasıl olacak?

        • 2

          BU HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.

          CUMADAN PAZARA YAZ HAVASI

          Rapora göre; İstanbul’da bugün hava sıcaklıkları 15 derece civarında başlayacak ve öğle saatlerinde 23 dereceye kadar yükselecek. Gün içerisinde çoğunlukla güneşli bir hava beklenirken, yağış öngörülmüyor. Rüzgârın lodos yönünden esmesiyle zaman zaman şiddetini artırarak sert rüzgârlar oluşturabileceği belirtiliyor.

        • 3

          HAFTA SONU 25 DERECELERİ GÖRECEĞİZ

          İstanbul'da hafta sonu, 15 Mart Cumartesi ve 16 Mart Pazar günlerinde sıcaklıkların 24-25 derece seviyelerine ulaşması beklenirken, pazar günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.

        • 4

          PAZARTESİ SOĞUMAYA BAŞLIYOR

          Ancak 17 Mart Pazartesi itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların hızla düşeceği ve hafta ortasına kadar 5 derece civarlarına gerileyeceği bildirildi.

          YÜKSEK KESİMLERDE KAR İHTİMALİ

          19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde ise yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor. AKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre; Mart ayının ilk yarısı yaz tadında geçerken 18 Mart-23 Mart tarihleri arasında kış koşullarının etkili olacağı belirtiliyor.

          15 MART CUMARTESİ İZMİR HAVA DURUMU

          Cumartesi günü İzmir'de parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 27 dereceye kadar yükselecek.

          15 MART CUMARTESİ ANKARA HAVA DURUMU

          Cumartesi günü Ankara'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 27 dereceye kadar yükselecek.

        • 5
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