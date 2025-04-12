Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den peş peşe uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu açıklaması geldi. Hava durumu tahminlerine göre, mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının bugün itibarıyla batı bölgelerinden başlamak üzere artması bekleniyor. Peki, 12-13 Nisan hafta sonu hava nasıl olacak, İstanbul'da yağış var mı? İşte 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde detaylı hava tahmini...
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Yurt genelinde serin ve yağışlı hava etkisini göstermeyi sürdürüyor. Nisan ayına girilmesiyle sıcaklıklarda yaşanan değişimler dikkat çekiyor. 12-13 Nisan tarihlerinde dışarıda planı olanlar merak içerisinde güncel hava durumuna ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 12-13 Nisan hava durumu...
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HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? 12-13 NİSAN 2025
İSTANBUL HAVA DURUMU
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel hava durumuna ilşkin "Türkiye mevsim normallerinden 8 ila 12°C daha soğuk, şubat ayı sonundaki gibi bir kış havası yaşıyor" ifadelerini kullandı.
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel’e göre İstanbul’da hafta sonu, yani 12-13 Nisan Marmara’da ve İstanbul’da yağmurlu geçebilir. Hava sıcaklıkları hafta sonu 8 ila 10°C’lerde seyredecek görünüyor. Hava tahminlerimize göre gelecek hafta salı gününden itibaren ise İstanbul ve genel olarak güney, batı ve kuzeybatı bölgeler daha sıcak bir ilkbahar havasına kavuşuyor.
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ANKARA HAVA DURUMU
Ankara’da cumartesi günü de kar atıştırabilir. Ankara kış ortası kadar soğuk, gündüz 3°C gece ise -8°C’ye kadar soğuyor. Bu durum Ankara’da 15 Nisan Salı gününe kadar sürecek ve yağışlar aralıklarla kar halinde düşecek, fakat zayıf ve aralıklı olan yağış, önemli bir örtü yapamadan ayrılabilir.
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İZMİR HAVA DURUMU
İzmir’de ciddi bir yağış yok, fakat gelecek 3 gün aralıklı yağmur alan semtler olabilir. İzmir ve kıyı Ege üşüyor, gündüz sıcaklıkları 12-13°C’lerde ve gölge alanlarda esen rüzgarla 6-7°C hissediliyor. Haftaya pazartesiden itibaren ise Ege ve Akdeniz kıyıları ısınmaya, mevsim normallerine yükselmeye başlıyor.
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12 NİSAN CUMARTESİ HAVA DURUMU
İSTANBUL 6°C, 11°C
İZMİR 6°C, 16°C
ANKARA -5°C, 5°C