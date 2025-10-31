Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 1-2 Kasım Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu paylaştı. 1-2 Kasım Cumartesi ve Pazar günleri bazı illerimizde hava bulutluyken bazı illerimizde sıcaklık etkisini hissettirecek. Meteorolojik tahminlere göre tüm yurtta pastırma yazı etkisini gösterecek. Hava sıcaklığı 3-5 derece artacak, Marmara'da sis ve pus görülecek. Peki 1-2 Kasım Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak, diğer illerimizde sıcaklık kaç derece?
Hafta sonu plan yapacak olan vatandaşlar 1-2 Kasım hava durumu raporunu inceliyor. İç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığının 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Marmara'da sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Peki, bu hafta sonu hava nasıl? İşte, 1 -2 Kasım Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerimizdeki hava durumu raporu
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Yurt genelinde pastırma sıcaklarının etkili olacağı bekleniyor. 4 Kasım Salı gününe kadar sürecek 5 günlük periyotta, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkması beklenirken, özellikle Marmara Bölgesi için sabah saatlerinde pus ve sis uyarısı yapıldı.
Pazar günü Antalya, Muğla ve Adana çevrelerinde sıcaklık 32 dereceye kadar tırmanacak.
İzmir'de de benzer şekilde sabah saatlerinde puslu bir başlangıç beklenirken, gün boyu parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak ve sıcaklıklar 23-27 derece civarında seyretmesi bekleniyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU 1 KASIM: 20°12°
İSTANBUL HAVA DURUMU 2 KASIM: 21°13°
İZMİR HAVA DURUMU 1 KASIM: 23°14°
İZMİR HAVA DURUMU 2 KASIM: 23°14°
ANKARA HAVA DURUMU 1 KASIM: 18°3°
ANKARA HAVA DURUMU 2 KASIM: 19°3°
BUGÜN HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'da pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
