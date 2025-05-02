Hafta sonu hava durumu 3-4 Mayıs 2025: Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumu raporunu duyurdu. 3-4 Mayıs tarihlerinde plan yapmak isteyen vatandaşlar Cumartesi ve Pazar günü hava nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, kuzey, iç ve batı bölgelerde hafta başına kadar yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak? İşte MGM hava durumu tahminleri
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Hafta sonu hava durumu Meteoroloji tarafından duyuruldu. Meteorolojiden alınan bilgilere göre Cumartesi günü İstanbul’da sıcaklık yükseliyor. Gökyüzü zaman zaman bulutlu olsa da, yağış beklenmiyor. İşte, 3-4 Mayıs 2025 hafta sonu hava durumuna ilişkin detaylar
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HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Hafta sonu beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 19, İzmir'de 27, İstanbul'da 19, Samsun'da 17, Antalya'da 23, Adana'da 23 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.
Yarın, ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu yağışlı geçecek.
Cumartesi ve Pazar Günü İstanbul’da sıcaklık artarken doğu illerimizde yağış hakim olacak.
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İSTANBUL HAVA DURUMU
3 Mayıs 2025 Cumartesi günü 17°8°
4 Mayıs 2025 Pazar günü 18°12°
İZMİR HAVA DURUMU
3 Mayıs 2025 Cumartesi günü 25°11°
4 Mayıs 2025 Pazar günü 26°13°
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ANKARA HAVA DURUMU
3 Mayıs 2025 Cumartesi günü 17°7°
4 Mayıs 2025 Pazar günü 19°8°