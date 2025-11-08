Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 8 KASIM 2025: Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Kasım 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 8 Kasım 2025 Cumartesi günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri vermesi ve teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin sürmesiyle risk iştahı düşük seyrediyor. Analistler, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin öngörülerin gücünü kaybetse de hala masada olduğunu ve bu durumun altın fiyatlarını desteklediğini ifade ediyor. Altının ons fiyatı 4.002 dolar, gram altın ise 5 bin 434 lira seviyesinde haftayı kapattı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 8 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 08.11.2025 - 10:23 Güncelleme: 08.11.2025 - 10:23
        Nejla Üngül
