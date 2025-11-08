Altın fiyatları 8 Kasım 2025 Cumartesi alış-satış rakamları araştırılıyor. Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda risk iştahı düşük seyrediyor. Güvenli liman varlıklara olan talebin artmasıyla altın yükseliyor. Bugün ons altın 4 bin 2 dolar, gram altın 5 bin 434 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte merak edenler için 8 Kasım 2025 canlı ve anlık altın fiyatları alış-satış tablosu!