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        Haberler Gündem Güncel Hafriyat kamyonu dehşeti: 9 aracı kağıt gibi ezdi | Son dakika haberleri

        Hafriyat kamyonu dehşeti: 9 aracı kağıt gibi ezdi

        Hatay'da kum yüklü hafriyat kamyonunun, fren sisteminde çıkan arıza sonucu seyir ve park halindeki araçları kağıt gibi ezdiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Feci kazada, 9 araçta büyük hasar oluşurken 5 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 09:31 Güncelleme: 26.09.2024 - 09:34
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          Hatay'ın Defne ilçesinde geçen pazar günü meydana gelen hafriyat kamyonu kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

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          İddiaya göre seyir halindeki hafriyat kamyonunun fren sisteminde arıza çıktı. Yolda hızla ilerleyen kamyon, seyir halindeki ve park halindeki 9 araca çarptı. 

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          Kazada hurdaya dönen araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

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          Feci kazada ortalık savaş alanına dönerken kazaya ait araçların kağıt gibi ezildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. 

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          Görüntüde, hafriyat kamyonun park halindeki ve seyir halindeki araçları biçtiği görüldü.

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          Hatay Valiliği, bölgede sıklıkla yaşanan TIR ve kamyon kazaları sonrası tonajlı araç trafiğine kapalı cadde ve sokakları araçların kullanmaması için sıkı denetim başlattı.

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          Esnaf Tuncay Demirel, kazada iş yerinin zarar gördüğünü belirterek "Geçtiğimiz pazar günü yaşanan hafriyat kamyonu kazasında mevcut iş yerimizde babamla birlikte ölümden döndük, neredeyse 2 adımlık kıl payı hareketle kurtulduk. Burada bayağı maddi ve manevi zarara uğradık. İş yerimiz yaklaşık 200 bin TL'lik zarar gördü. Zararımızın firma tarafından karşılanmasını istiyoruz. Bizi Allah korudu, büyük bir faciadan dönüldü. Biz burada büyük bir depremi yaşamış bir halk olarak neredeyse ikinci depremi yaşadık. 9 tane araç pert oldu, kazanın sesi çok kötüydü" dedi.

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          Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.

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