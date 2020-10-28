Hafız Yusuf Efendi filmi bu akşam izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oldukça çarpıcı bir film olan Hafız Yusuf Efendi filmi ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...
HAFIZ YUSUF EFENDİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Filmin öyküsü 1870’li yıllarda, Osmanlı İmparatorluğu dönemi İstanbul’unda geçer. Bir din adamı, aynı zamanda da yetenekli bir müzisyen olan Hafız Yusuf Efendi’nin yaşam dramını konu alır. Her şey bir faytoncunun bir hizmetçiye aşık olup, onu hamile bıraktığı, dahiliye nazırı bir paşanın konağında başlar.
Aşıklar evlenmek istemektedir ama, Paşa bunun evine yapılan bir hakaret olduğu gerekçesiyle karşı çıkar. Faytoncu (Sümer Tilmaç) bu nedenle hapse atılır, bahtsız sevgilisi de oğlunu dünyaya getirirken ölür. Faytoncu sevdiği kadının ölümünü haber aldığında, hapisten çıkar çıkmaz Paşa’dan intikam almaya yemin eder. Yıllar geçer; faytoncunun oğlu Yusuf (Ahmet Özhan) müzik zevkine ve derin bir dini inanca sahip yakışıklı bir delikanlı olur.
Bir gece Paşa, Yusuf’un da içinde olduğu bir konsere katılır. O da zaman içinde eşini kaybetmiş ve kızıyla baş başa kalmıştır. Yusuf’un yeteneğiyle büyülenen Paşa, ondan konağına gelerek kızına ve yeğenine (Fulden Uras) müzik dersleri vermesini ister. Kısa bir süre sonra iki kız da Yusuf’a aşık olurlar ama, genç müzisyenin sevgisini kazanan Paşa’nın kızıdır (Sibel Turnagöl). Paşa’nın karşı çıkmasına karşın aralarında sıcak ve romantik bir ilişki başlar.
Bir gün Yusuf babasından sevdiği kızın, annesinin ölümünden sorumlu adamın çocuğu olduğunu öğrenir. Aşkı ve acı dolu geçmiş arasında kalan Yusuf bocalar. Ama sonunda olaylar öylesine gelişir ki, Paşa eski faytoncusunu ziyaret edip, ondan geçmişteki hata ve günahları için af dilemek zorunda kalır. İki sevgiliyi artık güzel bir yaşam beklemektedir...
HAFIZ YUSUF EFENDİ FİLMİ OYUNCULARI
Cevdet Balıkçı, Memduh Ünsal, Sohban Koloğlu, Handan Adalı, Nilgün Ersoy, Nubar Terziyan, Agah Hün, Bennu Yıldırımlar, Fulden Uras, Nevin Aypar
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