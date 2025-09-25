Hafif ticari araç, kamyona arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Ankara- Eskişehir yolu Polatlı istikametinde meydana geldi.

Askeriyenin kantininde çalıştıkları öğrenilen 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil, İ.Y. yönetimindeki balya yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Aleyna K. (20) ve Havva Nur D. (19) olay yerinde hayatını kaybederken, henüz kimliği belirlenemeyen sürücü ise ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, ölen 2 kişinin de cenazeleri olay yerindeki işlemlerin ardından hastane morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA