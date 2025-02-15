Hadise, yeni şarkısını böyle tanıttı
Hadise, 21 Ocak'ta yayımlayacağı şarkısı 'Fırtınam' için iddialı pozlar verdi
Giriş: 15.02.2025 - 17:14 Güncelleme: 15.02.2025 - 17:14
Şarkıları kadar son dönemde iddialı sahne kıyafetleriyle konuşulan Hadise, yeni şarkısı 'Fırtınam'ın tanıtımı için birbirinden iddialı pozlar verdi.
21 Ocak'ta yayınlayacağı şarkı için kamera karşısına geçen Hadise, şarkısının duyurusunu fotoğraflarıyla duyurdu.
Hadise, bu fotoğrafını da; "Bu gidişin dönüşü yok..." mesajıyla yayımlamıştı.
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