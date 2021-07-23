Hadise, Times Meydanı'nda

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Şarkıcı Hadise, New York'un ünlü Times Meydanı'nda bulunan bir binanın üzerindeki dev dijital ekranda yayınlanan fotoğrafının olduğu reklamı paylaştı.

O fotoğrafı 12,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Hadise, gönderisine, "Benim adım Hadise. Hayal ettiklerimi gerçekleştirmek, konuşmak istediklerimi konuşmak ve yaşamak istediklerimi yaşamak için korkmuyorum. Özgürce şarkı söylüyorum, dans ediyorum. Bugün New York Times Square'de kendimi gördüğümde bir kez daha emin oldum; kadınların sesini daha çok duyacaksınız." notunu düştü. Takipçileri ünlü şarkıcının paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.

BODRUM'DA YAKALANDILAR

Öte yandan Hadise'nin geçtiğimiz haftalarda iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Bodrum'daki bir mekanda Dinçerler ile samimi bir şekilde eğlenen Hadise'nin fotoğrafları sosyal medyada hızla yayılmıştı.

"YANIMDAKİ ÖZ KARDEŞİM"

Daha önce ünlü oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşayan Mehmet Dinçerler, hakkında çıkan haberlerin ardından Nişantaşı'nda objektiflere takılmıştı.

Dinçerler, "Arkadaşlar yanımdaki öz be öz kız kardeşimdir. Lütfen, yanlış bir şey yazılmasın. İşlerimiz için buluştuk." ifadelerini kullanmıştı.

"SİZ İSTEDİĞİNİZ GİBİ YAZIN"

İş insanı, şarkıcı Hadise ile birliktelik yaşadığına yönelik iddialara ise sessiz kalmıştı. Mehmet Dinçerler, aşk haberleri hakkındaki sorular üzerine, "Konuşmak istemiyorum. Ben bir şey söyleyemem. Siz istediğiniz gibi yazın." açıklamasında bulunup, ardından otomobiline binmişti.