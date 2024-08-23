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        Haberler Magazin Hadise'nin set halleri - Magazin haberleri

        Hadise'nin set halleri

        'Esas Oğlan' adlı dijital platform dizisinde rol alan Hadise'den set pozları geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 10:52 Güncelleme: 23.08.2024 - 10:52
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          Hadise, GAİN'de yayınlanacak olan 'Esas Oğlan' adlı diziyle oyunculuğa başlamıştı.

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          38 yaşındaki Hadise, BKM imzalı dizinin çekimlerine başlandığını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştığı bir videoyla duyurmuştu.

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          Ünlü şarkıcıdan set pozları geldi.

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          'Ceren' karakterine hayat verecek olan Hadise'nin fotoğrafları yoğun ilgi gördü.

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          Hadise, rol arkadaşı Seda Bakan'ın küçük kızı Ela ile de poz verdi.

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          Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu dizide, başrolleri Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman paylaşıyor.

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