Hadise'nin set halleri
'Esas Oğlan' adlı dijital platform dizisinde rol alan Hadise'den set pozları geldi
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Hadise, GAİN'de yayınlanacak olan 'Esas Oğlan' adlı diziyle oyunculuğa başlamıştı.
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38 yaşındaki Hadise, BKM imzalı dizinin çekimlerine başlandığını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştığı bir videoyla duyurmuştu.
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Ünlü şarkıcıdan set pozları geldi.
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'Ceren' karakterine hayat verecek olan Hadise'nin fotoğrafları yoğun ilgi gördü.
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Hadise, rol arkadaşı Seda Bakan'ın küçük kızı Ela ile de poz verdi.
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Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu dizide, başrolleri Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman paylaşıyor.
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