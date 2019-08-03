Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Planları suya düşen Hadise, muhabirlerin sorularını duyunca neye uğradığını şaşırdı.

Hadise, sahne alacağı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nin provalarına son sürat devam ediyor. Şarkıcı, özel terzi ekibiyle birlikte menajerinin Etiler'deki ofisinde yaklaşık beş kıyafet provası yaptı. Ofis kapısında saatlerce bekleyen gazetecileri fark eden Hadise, son dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı cinsel içerikli dans videoları sorularından kurtulmak için kaçış planı düzenledi.

VIP aracını son sürat ofisin arka tarafına gönder Hadise, buradan çıkış yaptığı yönünde imaj sağladı. Menajeriyle muhabirlere arka kapıdan kaçtığını ileten Hadise, yaklaşık bir saat ofiste kaldı. Hadise'nin minik oyununu anlayan muhabirler ünlü şarkıcıyı görüntüledi.

Hadise, "Toplantı yapıyorduk. İşlerimiz uzun sürdü. Ben şimdi stüdyoya geçiyorum. Öpüyorum sizi" dedi. Muhabirlerin "Son dönemde paylaşımlarınız hakkında çocuklar üzerinde ciddi kötü etki bıraktığı eleştirileri var. Ne söylemek istersiniz?" sorusuna Hadise yüzü düşmüş şekilde cevap vermedi.

Şarkıcı, son dönemde cinsel içerikli sosyal medya paylaşımları yüzünden ağır eleştiriler alıyor.