Uzun süredir gözlerden uzak aşk yaşayan Hadise ile Kaan Yıldırım, birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde ilan etmişti. Ünlü oyuncu, sevgilisi Hadise ile yer aldığı fotoğrafları Instagram hesabından paylaşmıştı.

Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile mısır yediğini anları paylaştı. Hadise, Benek'in hesabından yaptığı paylaşıma, "Film gecesi" notunu düştü.

İkilinin aşkı da ilk olarak bu fotoğrafla ortaya çıkmıştı.

HADİSE AŞKINI BU SÖZLERLE HAYKIRDI