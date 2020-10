Şarkıcı Hadise, 2009 yılında 54. kez düzenlenen Eurovision'da seslendirdiği Düm Tek Tek şarkısı ile 177 puan alarak dördüncü sıraya yerleşmişti.

Ses yarışmasının YouTube sayfasında eylül ayında en çok izlenen 10 video paylaşıldı.

34 yaşındaki şarkıcının Düm Tek Tek çalışmasının üçüncü olduğu listenin yedinci sırasında ise Manga, We Could Be The Same adlı şarkısı yer aldı.

Manga grubu, 2010 yılında katıldığı Eurovision'da 170 puan alarak ikinci sırada yer almıştı.