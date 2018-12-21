Ben ailemle alakalı konunun bu kadar uzun konuşulacağını düşünmemiştim. Tüm samimiyetimle bir kere yazılı, bir kez karşınıza geçip düşüncelerimi paylaştım. Daha fazla üzerine konuşmak istemiyorum. O zaman da demiştim, bir aile bir süreçten geçince tabii ki de sancılar olur, bir şeyler olur. O zaman da demiştim. Biz aile olarak bundan çok güçlü çıkacağız. İnşallah o yola doğru gidiyoruz.