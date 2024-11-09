Hadise'den, 'Esas Oğlan' fragmanın kaldırmasına sert tepki

Şimdi yeni dizimiz 'Esas Oğlan'ın fragmanı TikTok'ta yasaklandı. Gülüyorum. Çünkü bu çok komik değil mi? Bu platformlar özgürlüğü savunduğunu söylemiyor mu? Her türlü videonun paylaşıldığı, çocukların yanlış şekilde kullanıldığı, bedenlerin açılarak para kazanıldığı içerikler serbest ama aşk sahneleri 'ahlaksız' ilan ediliyor. Tecavüz, silah, yasak madde sahneleri kabul görürken aşk sahneleri neden yasaklanıyor?