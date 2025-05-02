Hadise, bikinili pozlarıyla sezona merhaba dedi
Hadise, yaz sezonunu sosyal medya paylaşımlarıyla açtı. Tatil karelerine takipçileriyle paylaştı
Ünlü şarkıcı Hadise, yaz tatil sezonunu sosyal medya paylaşımıyla resmen başlattı.
Bikinili pozlarını ve tatilinden kareleri takipçileriyle paylaşan Hadise, yaz tarzıyla dikkat çekti.
Şarkıcı yaptığı o paylaşımlara ise; "Başkalarıyla aynı yolu izlemediğin için sana kayıp diyecekler. Bırak sana istedikleri gibi desinler. Onların oynamanı istediği rolü oynamak zorunda değilsin. Dünyada oynamak için kendi rolünü yarat" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram