Hadise, bikinili pozlarıyla sezona merhaba dedi

Ünlü şarkıcı Hadise, yaz tatil sezonunu sosyal medya paylaşımıyla resmen başlattı.

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Bikinili pozlarını ve tatilinden kareleri takipçileriyle paylaşan Hadise, yaz tarzıyla dikkat çekti.

Şarkıcı yaptığı o paylaşımlara ise; "Başkalarıyla aynı yolu izlemediğin için sana kayıp diyecekler. Bırak sana istedikleri gibi desinler. Onların oynamanı istediği rolü oynamak zorunda değilsin. Dünyada oynamak için kendi rolünü yarat" notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram