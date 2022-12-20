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Haberler Magazin Hadise sosyal medyayı salladı: 2023'e adım atıyorum! - Magazin haberleri

Hadise: 2023'e adım atıyorum!

Mehmet Dinçerler'den olaylı bir şekilde boşanan Hadise, dans ettiği bir videosunu paylaşarak "2023'e adım atıyorum!" dedi. Ünlü şarkıcının görüntüleri 2.5 milyondan fazla kişi tarafından izlendi

Giriş: 20.12.2022 - 09:59 | Güncelleme: ABONE OL
Hadise sosyal medyayı salladı: 2023'e adım atıyorum! - Magazin haberleri

30 Nisan'da nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, 5 ay süren evliliklerini noktalamıştı.

Hadise Açıkgöz, boşanmak için avukatı Hakan Öncel aracılığıyla Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne dava açmıştı. Ünlü şarkıcı ile Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan 2022'de evlendikleri belirtilen boşanma dilekçesinde, Mehmet Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı iddia edilmişti.

Dilekçede, "Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir" denilmişti. Hadise, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmayarak "Evlilik Birliğinin Sarsılması" başlıklı Medeni Kanun 166. maddesi uyarınca boşanmayı talep etmişti. Kararını açıklayan mahkeme Hadise ve Mehmet Dinçerler’i tek celsede boşamıştı.

Zor günleri atlatan Hadise, önceki gün dans ettiği bir videoyu yayınladı. Ünlü şarkıcı paylaşımına "2023'e adım atıyorum!" notunu düştü. Hadise'nin görüntüleri 2.5 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

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