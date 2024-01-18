Osmaniye'de hacze giden polis memuru bacağından vuruldu
Osmaniye'de feci bir saldırı meydana geldi. Olayda icra memurlarıyla hacze giden bir polis memuru, çıkan kavgada bacağından vuruldu. Saldırgan gözaltına alınırken polis memuru hastaneye kaldırıldı
Osmaniye'de, icra memurlarıyla bir iş yerine hacze giden polis, çıkan tartışmada tabancayla bacağından vurularak yaralandı.
AA'da yer alan habere göre bir iş yerine hacze giden icra memurları ile iş yerindekiler arasında tartışma çıktı.
Yaşanan arbedede, tabancayla açılan ateş sonucu polis memuru M.K. (34) bacağından vuruldu.
Yaralı polis memuru, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.