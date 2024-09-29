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        Haberler Magazin Hacı Sabancı'nın çocuk sessizliği - Magazin haberleri

        Hacı Sabancı'nın çocuk sessizliği

        Eşi Nazlı Sabancı ile Etiler'deki görüntülenen Hacı Sabancı, babalık davası hakkında yeni bir yorum yapmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2024 - 09:50 Güncelleme: 29.09.2024 - 10:02
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        • 1

          Hacı Sabancı, geçtiğimiz günlerde F.D. isimli bir kadının, 3 yaşındaki oğlu U.D.'nin kendisinden olduğu iddiasıyla karşı karşıya kalmıştı.

          Hacı Sabancı, bunun üzerine avukatı Yunus Egemenoğlu aracılığıyla iddiaların asılsız olduğunu açıklamıştı.

        • 2

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hacı Sabancı, eşi Nazlı Sabancı ile Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

        • 3

          Hacı Sabancı, basın mensuplarının çocuk iddialarını sorması üzerine sessiz kalmayı tercih etti.

        • 4

          Hacı Sabancı, daha sonra eşi Nazlı Sabancı ile gazetecilere teşekkür ederek otomobillerine binip oradan ayrıldı.

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