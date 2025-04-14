Hacı Sabancı'dan 'babalık' kararına itiraz
İş insanı Hacı Sabancı, Fatma D.'nin kazandığı 'babalık' davası kararına itiraz etti. Sabancı, davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İtiraz dilekçesinde; "Yüzde 99.99 oran müvekkilin, baba olduğunu göstermeye yeterli bir oran değildir" denildi
Fatma D.'nin, iş insanı Hacı Sabancı'ya açtığı babalık davası geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı. Kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda hareket ederek, 4 yaşındaki Uzay'ın yüzde 99.99 oranında Hacı Sabancı'nın oğlu olduğunun tespitine hükmetmişti.
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Hacı Sabancı, karara itiraz ederek dava dosyasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Ünlü iş insanının itiraz dilekçesinde; "DNA profilindeki benzerliklerin neler olduğu açıklanmamıştır. Yüzde 99.99 oran, müvekkilin baba olduğunu göstermeye yeterli bir oran değildir" denildi.
'BOŞANMA' İDDİASINA FOTOĞRAFLI YALANLAMA
Öte yandan Nazlı Sabancı'nın bir süredir babalık davasıyla gündemde olan eşi Hacı Sabancı'dan boşanacağı iddia edildi. Sabancı çiftinden, söz konusu iddiaya jet yalanlama geldi.
İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da bulunan çiftten Hacı Sabancı, eşiyle birlikte yer aldıkları fotoğrafını paylaşarak, boşanma söylentilerine son noktayı koydu.
Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, 2021'de evlendi. Çiftin, 2023'te Arzu Alara adını verdikleri kızları dünyaya geldi.