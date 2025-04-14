Hacı Sabancı'dan 'babalık' kararına itiraz

Fatma D.'nin, iş insanı Hacı Sabancı'ya açtığı babalık davası geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı. Kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda hareket ederek, 4 yaşındaki Uzay'ın yüzde 99.99 oranında Hacı Sabancı'nın oğlu olduğunun tespitine hükmetmişti.

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Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Hacı Sabancı, karara itiraz ederek dava dosyasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Ünlü iş insanının itiraz dilekçesinde; "DNA profilindeki benzerliklerin neler olduğu açıklanmamıştır. Yüzde 99.99 oran, müvekkilin baba olduğunu göstermeye yeterli bir oran değildir" denildi.

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'BOŞANMA' İDDİASINA FOTOĞRAFLI YALANLAMA

Öte yandan Nazlı Sabancı'nın bir süredir babalık davasıyla gündemde olan eşi Hacı Sabancı'dan boşanacağı iddia edildi. Sabancı çiftinden, söz konusu iddiaya jet yalanlama geldi.