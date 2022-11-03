Hacettepe Üniversitesi'nden kuduz virüsü açıklaması! "Sudan korkuyorum!"

Cengiz, "Geldiğinde çocuğun bilinci açıktı, belirtileri kendi söyledi. 'Sol kolumda uyuşukluk ve ağrı devam ediyor, karnım ağrıyor, sudan korkuyorum' dedi. Birkaç saat içinde hırçın ve anlamsız davranışlar sergiledi. Şu anda tedavisine solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor. Durumu oldukça ciddi, dünden beri ışık testi alamıyoruz" diye konuştu.

"GEÇ KALINMIŞ HASTALIK İLERLEMİŞ"

Cengiz, ailenin durumu geç fark ettiğini ve çocuk hastaneye geldiğinde hastalığın ilerlediğini gördüklerini ifade etti.

"BELLİ BİR SÜREDEN SONRA DURDURULAMIYOR"

Hayvan ısırıklarında yaranın temizlenmesinin ve hastaneye başvurulmasının önemine dikkat çeken Cengiz, "Kuduz belli bir süreden sonra durdurulamıyor ama erken tanı ölümleri önlüyor. Önce yaranın temizliğinin iyi yapılması önemli. Daha sonra sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Yapılacak en önemli şey virüsün sinir dokusuna girmesini engellemek. 10 yaşındaki çocukta bu durum maalesef geç fark edilmiş, yoksa aşıyla hastalığı başarılı bir şekilde önleyebilirdik." dedi.

DİĞER ÇOCUK TABURCU EDİLECEK

9 yaşındaki diğer çocuk hastada kuduz virüsüne rastlanmadığını belirten Cengiz, çocuğun bugün ya da yarın taburcu edilebileceğini aktardı. Cengiz, "Bu çocuğu da köpek ısırdığından ailesinin haberi olmamış, Sağlık Bakanlığı ekiplerinin çalışmaları sırasında fark edilmiş. Diğer vakaya göre olumlu yanı, çocuğu ısıran küçük köpek daha sonra canlı olarak görülmüş. Isırığın çok yüzeysel olması da olumlu. İzlenime burada devam ettik. İlk 3 doz aşısı tamamlandı. Son doz aşısı memleketinde yapılacak." diye konuştu.

"AİLELERİN FARKINDALIĞI ÖNEMLİ"

Ailelerin bu konuda bilinçli olması gerektiğine dikkat çeken Cengiz, "Bazen çocuklar iğneden korktuğu için köpek ısırdığını anlatmıyorlar. Ailelerin, çocuğuna banyo yaptırırken iz gördüğünde üzerine gitmesi lazım. Bunun basit düşme, sıyırılma olmadığı fark edilmeli. Kuduz aşısına başladıktan sonra da aile, aşının devamını getirmekle yükümlü. Mutlaka hassasiyetle bu durumun üstünde durulması gerekiyor" diye konuştu.

"HER YIL 60 BİN KİŞİ KUDUZDAN ÖLÜYOR"

Sağlık sistemine ulaşamamış kuduz vakalarında istenmeyen sonuçların doğabileceğini aktaran Cengiz, her yıl dünyada 60 bin kişinin Türkiye'de ise 2 kişinin kuduz vakasından hayatını kaybettiğini belirtti.