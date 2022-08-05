Günümüzde birçok hastalıkta sıklıkla tercih edilen hacamat tedavisi vakum ile vücuttaki kirli kanın alınması ile gerçekleşmektedir. Panik ataktan strese, solunum yollarından cilt sağlığına kadar pek çok farklı alanda olumlu etkisi bulunan hacamata ilgili merak edilen ayrıntılar yazımızda...

HACAMAT NASIL YAPILIR?

Deri üzerinden hacamat iğnesi ile çizilir, daha sonra bardak, kavanoz veya şişe'nin emme gücüyle kanın çekilmesi gerçekleşir. Deri altında birikmiş olan kan, kan özelliğini yitirmiş koyu renkli pelte kıvamındadır ve bağışıklık sistemimizi olumsuz yönde etkileyerek birçok hastalığa kapı aralamaktadır. Hacamat işlemi ile bu kirli kan alınmaktadır.

Hacamat, uygun zaman dilimlerinde belli aralıklarla usulüne uygun bir şekilde yapılırsa, vücudun dışarıya atamadığı ağır metaller, toksinler, serbest radikaller, kullanılan ilaçların ve hormonlu gıdaların vücutta bıraktığı kalıntılar emilerek bedenimizin normal formuna gelmesi sağlanmış olur.

HACAMAT PANİK ATAĞA İYİ GELİR Mİ?

Hacamatın ruhsal sıkıntı çeken kişiler tarafından tercih edildiği görülmektedir. Hacamat ile kirli kanın vücuttan alınması depresif ruhsal durumların azalmasına yardımcı olurken, rahatlama ve direnç verdiği için panik atak sorunlarına da iyi geldiği bilinir.

HACAMATIN FAYDALARI NELERİDİR?

Kanda toksin birikebilir. Hacamat tedavisi ile bu toksinli kan vücuttan arındırılır.

Kanda detoks etkisi sağlar.

Stresin azalmasını sağlar ve kişide rahatlama meydana gelir.

Vücuda direnç katar, daha enerjik hissedilmesini sağlar.

Kansızlık problemi yapan kişilerin uygulaması önerilir.

Kadınlara yapılan hacamat uygulaması ile regl ağrılarının ve sancıların azaldığı gözlemlenmektedir.

Göz sağlığı için de hacamat yaptırılması önerilmektedir.

Kireçlenme, eklem ağrısı, bel tutulması ve bel fıtığına iyi gelir.

Baş ağrısı çekenler için hacamat tedavisi önerilir.

Kasları gevşetmeye yardımcı olur. Bu yüzden kaslarda meydana gelen kramp ve ağrıları azaltır.

Yüksek tansiyonun düşürülmesinde etkilidir.

HACAMATIN ZARARLARI NELERDİR?

- Hacamat işlemi özellikle tecrübesiz kişiler tarafından yapıldığında cilt yüzeyinde bazı yanıklara ve lekelere neden olabilir. Bu sebeple hacamat yöntemi mutlaka bilen kişiler tarafından uygulanması gerekir.

- Hacamat işlemi eğer steril ve anti bakteriyel bir ortamda yapılmazsa hacamat için vücutta açılan kesik alanlarında enfeksiyon riski görülebilir.

- Hacamat yapıldıktan sonra vücutta az da olsa kızarma ve morarma gibi durumlar görülür. Bu durumlar genellikle iki ya da üç gün içerisinde geçmektedir.

Bunun haricinde hacamat yönteminde ilgili herhangi bir zarar görmek mümkün değildir.