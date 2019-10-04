Hacamat nedir?

Hacamat milattan önceye ait bir tür tedavi yoludur. Vücut altında biriken, atıl ve pis kanın vücuttan atılmasına yarayan bir işlemdir. Hacamatın birçok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir.

Kan deri altında birikip atıl hale gelir ve vücut fonksiyonlarını yakından etkiler. Hastalıklardan korunmak için ve vücudun fonksiyonlarına hız katabilmek için hacamat yaptırmak gerekir.

Hacamat ağrı, acı gibi durumlar yaratmayan, yatmanızı gerektirmeyen bir tedavi metodudur.

Arapça kökenli hacamat kelimesi emmek, normal haline getirmek anlamına gelir ve vücut için sağladığı yarar da tam da budur. Vücudu eski formuna getirir, vücutta birikmiş olan ağır metalleri, serbest radikalleri, toksinleri ve ilaçlardan kalan atıkları dışarı atmayı sağlar.

Hacamat işlemi Hz. Muhammed ( S.A:V.) Efendimizin de bu konu hakkında hadis-i şerifi de bulunmaktadır.

Bu tedavi işlemi genelde İslam ülkelerinde kullanılır ama Avrupa dâhil birçok ülkede de tedavi amaçlı kullanılıyor.

Hacamat işlemi yapılacak bölgeye bir neşter veya jilet yardımıyla çizik atılır, kupa yardımıyla kan çekme işlemi yapılır. Bu işlemin sağlığa birçok faydası olduğu bilinmektedir.