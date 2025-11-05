Hac kura sonuçları isim listesi sorgulama 2026: Diyanet ile Hac kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri 11 Ağustos-30 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlanmış, ardından gözler kura çekimine çevrilmişti. 2 milyona yakın adayın merakla beklediği 2026 yılı Hac kurası bugün çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen Hac kura sonucu 84 bin 942 aday kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Akabinde ise sonuçların saat kaçta açıklanacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 2026 Hac kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? Diyanet ile Hac kura sonuçları sorgulama ekranı...
1 milyon 799 bin 835 adayın katılmaya hak kazandığı 2026 yılı Hac kurası tamamlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimi, Diyanet TV üzerinden canlı olarak takip edildi. Çekiliş sonucunda 84 bin 942 vatandaş, hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Kurayı takip edemeyenler ise Hac kura sonuçları asil ve yedek isim listesi için arama motorlarına yöneldi. Adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyecek. Peki, 2026 Hac kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, Diyanet ile 2026 Hac kura sonucu isim listesi sorgulama ekranı...
2026 YILI HAC KURALARI ÇEKİLDİ
Bu yıl kaydını güncelleyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 kişinin katıldığı 2026 yılı hac kuraları, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü çekildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimine, görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı.
Bilgisayar ortamında ve noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonucunda, 84 bin 942 kişi hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.
2026 HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan’ın açıklamasına göre, kurada ismi çıkanların listeleri noter aracılığıyla tescillenecek. Akabinde kura sonuçlarının e-Devlet portalına yükleme işlemi yapılacak.
2026 yılı Hac kura sonuçları, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de açıklanacak.
HAC KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sonuçlarını saat 20.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
Ayrıca kura sonuçları, adayların ön kayıt sistemine tanımlı cep telefonlarına da SMS yoluyla iletilecek.
HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ
Kurada kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, kayıtlarını 11-21 Kasım 2025 tarihleri arasında e-Devlet protalı üzerinden yapabilecek.
Kesin kayıt hakkı elde edip belirlenen sürede kayıt işlemlerini yaptırmayanların yerine kura sırası gözetilerek 27 Kasım-5 Aralık 2025 tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde ek kayıtlar alınmaya devam edilecek.
İLK HAC KAFİLESİ NE ZAMAN?
Türkiye’den ilk hac kafilesi, 18 Nisan 2026 tarihinde kutsal topraklara hareket edecek. En son kafile ise 22 Mayıs 2026 tarihinde kutlu beldelere ulaşmış olacak.
Hac farizasını yerine getiren kafileler, 31 Mayıs 2026 tarihinden itibaren ülkeye dönmeye başlayacak. 25 Haziran 2026 tarihinde son hac kafilesinin dönüşüyle hac organiazsyonu tamamlanacak.
"BU SENE ÜLKEMİZE TANINAN KONTENJAN 84 BİN 942'DİR"
Hac ibadetinin zaman ve mekan bakımından sınırlı olması dolayısıyla herkesi aynı anda kutsal topraklara götürmenin mümkün olmadığını ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, şu bilgileri paylaştı:
"Mekke'de ibadet mahalleri olan Mescid-i Haram, Mina, Müzdelife ve Arafat belli bir kapasiteye sahiptir. Mevcut kapasiteyi aşan bir kalabalık olduğunda telafisi mümkün olmayan facialar yaşanabilmektedir. Bunun önüne geçebilmek için bütün ülkelere nüfusları oranında kota ve kontenjan sistemi uygulanmaktadır. Bu sene Suudi Arabistan tarafından ülkemize tanınan kontenjan 84 bin 942'dir. Bu yıl yaklaşık 185 bin vatandaşımız ön kayıt yaptırmıştır. Geçmiş yıllardan kayıtlı olup da kaydını güncelleyen vatandaşlarımızla birlikte toplam 1 milyon 800 bine yakın vatandaşımız 2026 yılı hac kurasına katılmaya hak kazanmıştır."
Hacla ilgili bazı hatırlatmalar da yapan Arpaguş, "Suudi Arabistan yönetimi tarafından Mescid-i Haram'a girişler dahil hemen her yerde sıkı kontroller yapılmakta, sadece hac vizesi ve nusuk kartı olanların hareme girmesine müsaade edilmektedir. Hac vizesi ve nusuk kartı olmayanların hac ibadeti yapmasına imkan verilmemektedir. Dolayısıyla herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için vatandaşlarımızın hac vizesi dışında bir yöntem arayışına girmemelerini ve bu tür vaatlerle kendilerini arayanlara itibar etmemelerini istirham ediyorum." dedi.