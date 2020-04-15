Haberturk.com’da sadece çocuklar için yepyeni bir sayfa açıldı: HT Çocuk

HT ÇOCUK’TA sanatçı Mehmet Erbil’in ‘Çocuklar İçin Tiyatro’ bölümünde ‘Memo ile Tıfıl’ın maceraları, müzik eğitmeni ve masal anlatıcısı Duygu Nevşe Şener’den birbirinden keyifli masallar, milli sporcu İlker Saatçioğlu’yla 12 aylıktan 12 yaşına kadar çocukların koordinasyon, beceri, esneklik, denge, sürat gibi temel becerilerinin yanı sıra sosyal ve duygusal becerilerini de geliştiren egzersizler yer alıyor.

Bunların yanı sıra çocuklarınızla yapabileceğiniz eğlenceli yemek tarifleri, bulmacalar, sağlıklı beslenme önerileri, onlar için en doğru ayakkabı ve kıyafet tavsiyeleri HT ÇOCUK’ta olacak.

Anneler, babalar ve çocukların hep birlikte keyifle okuyup, öğrenecekleri en son haberler için HTÇocuk’u takipte kalın...

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