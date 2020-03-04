Habertürk TV'den dikkat çeken tanıtım

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“Gücü Özgürlüğünde” sloganı ile yayın hayatına devam eden Habertürk TV’den iddialı bir tanıtım geldi. Araştıran, soran, her fikre değer veren habercilik anlayışının altının çizildiği tanıtım dikkat çekti.

Habertürk TV’nin birbirinden güçlü isimlerinin buluştuğu tanıtımda habere dair söylenen çarpıcı sözler yer aldı. Deneyimli ekran yüzleri Fatih Altaylı, Ceren Bektaş Atuk, Ebru Baki, Didem Arslan Yılmaz ve Habertürk TV Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Kürşad Oğuz’un “İnanıyoruz” mottosuyla izleyicilerinin karşısına çıktığı tanıtım büyük beğeni topladı.

AB izleyici grubu haber kanalları lideri olan Habertürk, gündemdeki önemli gelişmelerin ekrana geldiği haber kuşakları, siyasetin ve sosyal hayatın sıcak gündeminin masaya yatırıldığı siyaset programları, deneyimli ekran yüzleri, uzman muhabir kadrosu, radyosu ve dijital platformlarıyla her zaman yanınızda olmaya devam edecek.