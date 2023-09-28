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        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel: Barajlarda iyileşme başlayabilir

        İstanbul ve çevresini etkisini alan kuvvetli yağmurlar neyin habercisi? Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel kaleme aldı: Büyük şehirlere isabet eden yağmurlu günler başladı, yağmurlar henüz çoğu ilçede zayıf etkisiyle bir fark yaratmasa da gelecek günlerin yağmurlarını biriktirebilirsek barajlarda iyileşme başlayacaktır

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 23:20 Güncelleme: 29.09.2023 - 00:00
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        Yağmurlu günler başladı
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        İstanbul’un Avrupa yakası şu dakikalarda yağmurlu havanın etkisine girdi. Yağış Arnavutköy-Başakşehir hattında kuvvetlenirken şehrin Boğaziçi çevresi ve Anadolu yakası parçalı bulutların arasından güneşleniyor.

        Batımızda (Yunanistan) yine büyük sellerin içinde, 2 hafta önce yaşanan, düştüğü orta Yunanistan’da tarihi rekorları kıran yağışlar, toprağın yeni yeni kuruduğu günlerde yeniden sağanak altında kaldı. Türkiye’de Ege üzerinden etkili olan yağmurlar Anadolu’da oluşmaya başlıyor. Ankara bugün yağmurlu, Batı Karadeniz’e doğru uzanan geniş bir alanda yağmur görülecek.

        Yağış miktarları 2 ila 30 mm (metrekareye 2 ila 30 kg) gibi düşük değerlerde kalsa da lokal olarak bazı ilçeler hızlı biçimde inen yağışlar nedeniyle su baskınları yaşayacaktır.

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        "DÜN GERÇEKLEŞEN ASLINDA YAZ YAĞMURLARI"

        Bu durum, sağanak yağışın sürati ve şiddeti kayıtlara göre artıyor. Dün gerçekleşen yağmurlar aslında yaz yağmuru, sıcaklıkların yüksek seyretmesine de çok engel olmuyor.

        İstanbul özelinde yine Başakşehir ve bu ilçenin kuzey-kuzeybatısı yağmurun kuvvetli olacağı alan.

        Bu sabah saatlerinde ise hava tahminleri Boğaziçi çevresi ve Anadolu yakasını işaret ediyor, yağmurlu bir Cuma sabahına uyanabiliriz.

        İstanbul için lokal olarak kuvvetli fakat şehir genelinde hayatı etkilemeyecek bir yağışlı döneme girdik. Bunu söylemekle birlikte iç içe binaların, dar ve eğimli sokakların hakim olduğu şehirde 20-30 mm yağmur (özellikle sağanak formda 1 saat içinde düşüyorsa) su baskınlarına dönüşebiliyor. Gelecek 4-5 saat için geçerli bu riske kuzeybatı ilçelerde hazırlıklı olunmalı.

        Yarın (Cumartesi) şu anki tahminlere göre yağmurlu başlayacak, Trakya’da daha fazla yağsa dediğimiz ama çoğunlukla Kuzey Ege ve Güney Marmara’yı etkileyen bir yağışlı havanın içindeyiz.

        Bugün yağmur İstanbul ve yakın çevresi ile sınırlı kalabilir.

        "BARAJLARDA İYİLEŞME BAŞLAYABİLİR"

        Yarın ise ise Bolu-Eskişehir-Ankara hattında da yağmurlar oluşacak görünüyor.

        Yarın akşam-gece saatlerinde Ankara çevresinde gök gürültülü yağış kısa sürede ıslatıp açık hava planlarına sürpriz yapabilir. Bu durum İstanbul’un Boğaziçi çevresi ve Avrupa yakası için de geçerli.

        Büyük şehirlere isabet eden yağmurlu günler başladı, yağmurlar henüz çoğu ilçede zayıf etkisiyle bir fark yaratmasa da gelecek günlerin yağmurlarını biriktirebilirsek barajlarda iyileşme başlayacaktır.

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