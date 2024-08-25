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        Habertürk Fırat Kalkanı bölgesinde

        Tarih 24 Ağustos 2016'ydı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine karşı Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği ilk harekat olan Fırat Kalkanı'nın üzerinden tam 8 yıl geçti. Habertürk ekibinden Serkan Şimşek ve İbrahim Tozbey harekat bölgesine gitti. Türk askerinin kahramanca mücadele verdiği harekatın kritik noktalarını adım adım görüntüledi

        Giriş: 25.08.2024 - 11:10 Güncelleme: 25.08.2024 - 13:29
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        Habertürk Fırat Kalkanı bölgesinde
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        Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine karşı Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği ilk harekat olan Fırat Kalkanı; Azez ile Cerablus bölgesi arasında bulunan 2 bin 15 kilometrekarelik alanda gerçekleştirildi.

        7 AY 5 GÜN SÜRDÜ

        Fırat Kalkanı Harekatı tam 7 ay 5 gün sürdü. Bu sürede Mehmetçik, 3 bin 936'sı DEAŞ, bin 976'sı PKK/YPG mensubu olan toplam 5 bin 912 teröristi etkisiz hale getirdi. Harekatta; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitilen Suriye Milli Ordusu da terör örgütlerine karşı Mehmetçiğin yanında yer aldı. Cerablus bölgesinin terörden arındırılması sadece 15 gün sürdü. Bu bölgenin ardından ise Türk Silahlı Kuvvetleri Dabık'a doğru yola çıktı. Dabık bölgesinin kontrolünün sağlanması Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgedeki merkezi noktalardan biri olan El Bab'a girmesi açısından kritik bir önem taşıyordu. Takvimler 21 Aralık 2016'yı gösterirken bu bölgede teröristlere karşı verilen mücadelede 16 Mehmetçik şehit oldu.

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        KESİNTİSİZ OPERASYONLAR SÜRÜYOR

        2017 yılının şubat ayında El Bab tamamen bölücü terör mensuplarından arındırıldı. 29 Mart 2017'ye gelindiğinde ise Fırat Kalkanı Harekatının başarıyla tamamlandığı açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı tamamlanmış olsa da bölgede kesintisiz operasyonlar gerçekleştirmeye devam ediyor. O operasyonlar ise komuta merkezinden yönetiliyor.

        HAREKATTA SADECE TERÖR UNSURLARI HEDEF ALINDI

        Fırat Kalkanı Harekatı'nda teröristler tarafından bölgeye döşenen 18 bin 796 el yapımı patlayıcı ve mayın da imha edildi. Harekatta sadece terör unsurları hedef alındı. Siviller başta olmak üzere tarihi, dini, kültürel dokular, altyapı ve çevrenin korunmasına hassasiyet gösterildi. Güvenliğin sağlanması ile terör nedeniyle yerinden edilen çok sayıda sivil de bölgeye geri döndü.

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