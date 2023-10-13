Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da

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Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne doğru başlattığı "Demir Kılıçlar" operasyonu sürüyor.

Çatışmaların 7. gününde İsrail, BM'den 1.1 milyon Filistinlinin 24 saat içinde Gazze'den çıkarılmasını talep etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail devlet televizyonu'na göre Gazze'den düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı 1300'e ulaştı.

Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin ve kameraman Hakan Öztürk, Mescid-i Aksa'da son gelişmeleri aktardı.

İşte anbean yaşananlar...

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12.56 - İsrail polisinin Cuma günü gergin bekleyişin hakim olduğu Mescid-i Aksa'ya gelenlere gaz bombasıyla müdahale ettiği o anlar kameralara böyle yansıdı.

12.37 - Mescid-i Aksa'da İsrail polisi alana girmek isteyenlere gaz bombasıyla müdahale ediyor.

12.17 - Mescid-i Aksa'ya girmek isteyenlerin kalabalığı artarken İsrail polisi de kontrlü artırıyor.

İsrailli polis ve askerler alana gazetecilerin girmesini de engelledi.

11.05 - Kudüs'te Cuma öncesi Mescid-i Aksa'da gergin bir bekleyiş hakim. İsrail polisinin sayısı ve kontrolleri bölgede daha sıklaşmış durumda.

Yalnızca Kudüs kimliğine sahip olanların Mescid-i Aksa'ya girişine izin veriliyor.

09.25 - BM Sözcüsü Stéphane Dujarric, İsrail'in Cuma günü 1.1 milyon insana ev sahipliği yapan kuzey Gazze'nin 24 saat içinde tahliyesinin talep edildiğini söyledi.

İsrail'in tahliye talebi, kara operasyonuna hazırlık olarak yorumlandı.

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