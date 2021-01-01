Haberlerimiz ve köşe yazılarımız sesli

HABERTURK.COM

Bu haberi, Haberturk.com'daki pek çok haber gibi sesli dinleyebilirsiniz. Bunun için haberlerimizde ve köşe yazılarımızda göreceğiniz "play" ikonuna tıklamanız yeterli olacak.

2020 yılında testlerine başladığımız, yeni yıl ile birlikte ana sayfamızdaki tüm haberleri ve köşe yazılarını kapsayacak şekilde geliştirdiğimiz sesli makale, gazete okuma deneyimine de yeni bir boyut getiriyor. Trafikte, yürüyüşte de gelişmeleri kaçırmak istemiyorsanız sesli makaleleri sayfamızdan dinleyebileceğiniz gibi Spotify hesabımızdan da takip edebilirsiniz.

Seslendirmeyi yapan ise bir insan değil, Voiser isimli platformun sunduğu yapay zeka. Ancak pek çok yapay zeka gibi öğrenebiliyor ve kelime haznesi de, diksiyonu da günden güne gelişiyor.

İnsan sesine yakın bir seslendirme sunan Voiser, videoların ve sesli makalelerin yaygın kullanılmaya başlamasıyla birlikte önemli bir zaman ve maliyet kaybının da önüne geçmeyi hedefliyor.

İKİ KURUCU ORTAK

Platformu iki genç isim Fatih Sönmez ve Hafzullah Yıldırım kurdu.

Mobil cihazlar ve teknoloji eğitimi alan Fatih Sönmez, Uluslararası İlişkiler bölümü ile yüksek öğrenimini tamamladı. İngiltere ve Katar'daki çalışmaları ile deneyim kazandı. Yazılım, tasarım, prodüksiyon ve dijital medya ile ilgili alanlarda hizmet verdi.

Anadolu Öğretmen Lisesi'nde eğitim gördüğü dönemde müzik, elektronik ve yazılım üzerine ilgi duymaya başlayan Hafzullah Yıldırım, 2015'te Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliğini bitirdi ve yüksek lisansa başladı. Kendi yazılım şirketini kuran Yıldırım, Fatih Sönmez ile birlikte Voiser'in kurucu ortağı.