Habertürk, 'Hababam Sınıfı Yeniden'in setine girdi. Türk sinemasının en çok sevilen filmlerden olan 'Hababam Sınıfı', izleyicinin karşısına birçok badire atlatarak geldi... Rıfat Ilgaz'ın romanının görsel sanatlara dönüşmesini sağlayan kişi kim? Sansür kurulu, 'Kel Mahmut'u neden istemediği için filmin çekimlerine izin vermedi? Film, kiminle ve neden mahkemelik oldu? Tarık Akan, kime 'Ekmeğimizle oynama' dedi? Ve o mektup.. Mehmet Çalışkan, 'Haftanın Portresi'nde 'Hababam Sınıfı Yeniden'den yola çıkarak 'Hababam Sınıfı'nın bilinmeyen maceralı yolculuğunu derledi.

'Hababam Sınıfı Yeniden'...

Yeni 'Hababam Sınıfı' filminin adı.

Yapımcısı HANN Film, yönetmeni Doğa Can Anafarta.

Başrolleri Altan Erkekli, Özge Özacar, Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim, Nazlı Pınar Kaya, Hande Katipoğlu, Sadi Celil Cengiz, Osman Alkaş, Hülya Duyar, Giray Altınok, Sami Aksu, Irmak Aydın, Fırat Albayram başrolleri paylaşıyor.

'Hababam Sınıfı Yeniden'in setinde biri yakın zamanda, diğeri uzak zamanda yaptığım iki haber geldi.

Yakın zamandaki haber; Türk sinemasının kuruluşunun 104'üncü yılı nedeniyle 14 Kasım'da Habertürk'te yayınladığımız '104 ünlü en çok beğendiği 10 filmi açıkladı' içerikli haberdi.

'Hababam Sınıfı', 'Selvi Boylum Al Yazmalım' ile birlikte 104 ünlüden en çok oy alan film oldu.

Eşit sayıda oy aldılar.

Diğer haberin tarihi ise 2000...

'Hemşo'nun sabaha karşı biten son sahnesinin çekimlerinin hemen ardından filmin yapımcısı Ferdi Eğilmez, 'Haydi çorbacıya' dedi.

Masada filmin oyuncuları Mehmet Ali Erbil ile Okan Bayülgen de var.

Sohbet ediyoruz;

- Ferdi, şimdi hangi filmi çekmeyi düşünüyorsun?

Ferdi Eğilmez: Yeni 'Hababam Sınıfı'nı...

Mehmet Ali Erbil: Güzel proje, çek çek.

Okan Bayülgen: Eski 'Hababam Sınıfı'nın tadı olmaz. Filmi değil, tepkileri üzerine çekersin.

Ferdi Eğilmez: Sen ne diyorsun Mehmet?

- Elbette eski 'Hababam Sınıfı'nın tadı olmayacak ama yeni 'Hababam Sınıfı' heyecan verici bir proje. Çok izlenir.

Hababam ruhu, 2004'te 'Hababam Sınıfı Merhaba ile yeniden canlandı.

Bir kaç gün sonra çalıştığım gazeteye 'Yeni Hababam Sınıfı Çekiliyor' başlığıyla bir haber yaptım.

Ortalık tam bir yangın yerine döndü.

Köşe yazarları;

'Eski 'Hababam Sınıfı'nın tadı olmaz.'

'Ne gereği var ki şimdi?'

'Eski filmlere hakaret olur.'

'Ferdi Eğilmez, babası Ertem Eğilmez'in başarısının üstünden nemalanmaya çalışıyor.'

Türünde yazılar yazdı.

Eski filmlerde rol alan bir kaç oyuncu da yeni 'Hababam Sınıfı'na karşı çıktı.

Ferdi Eğilmez, çorbacıdaki sohbetten bir yıl sonra 'Çekiyorum' dedi...

Ardından da Ferdi Eğilmez, Halit Akçatepe ve filmde çalışacak bir kaç kişiyle birlikte Ertem Eğilmez'in Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrine gittik.

Dualar okundu, icazet alındı.

'Hababam Sınıfı Merhaba'...

Yönetmen; 1978 yapımı 'Hababam Sınıfı Dokuz Doğuyor'un da yönetmeni olan Kartal Tibet.

Oyuncular; Hülya Koçyiğit, Zeki Alasya, Halit Akçatepe, Mehmet Ali Erbil, Memet Ali Alabora, Şafak Sezer...

Gösterime 2004'de girdi.

1 milyon 581 bin 457 kişi izledi.

Ardından 'Hababam Sınıfı Askerde'...

2 milyon 587 bin 824 bilet kesildi.

Ve 'Hababam Sınıfı 3,5'...

İzleyici sayısı; 2 milyon 68 bin 165.

Bugünün ölçümleriyle bile kıyaslanacak olursa 'süper iş' yaptılar.

'Hababam Sınıfı Askerde', 2005'in en çok izlenen filmi oldu.

3 filmin toplam izleyici sayısı 6 milyon 237 bin 447 kişi.

Toplam hasılatsa 37 milyon 107 bin 163 TL.

2005'de ortalama bilet ücretleri 6,62 TL idi.

2018'de ise 12,72 TL.

Gösterime 2005'te giren 'Hababam Sınıfı Askerde', Modern Seri'nin en çok izlenen filmi oldu.

Rıfat Ilgaz, Dolmuş Dergisi'nde yazdığı öyküleri birleştirerek 1957'de 'Hababam Sınıfı' adıyla roman haline getirdi.

İnsanoğlu'nun aya ayak basmasına daha 12 yıl vardı.

Bugün hayatımızın bir parçası olan, onlarsız yaşamayacağımızı düşündüğümüz birçok teknolojik ürünler henüz bir fikir bile değildi.

61 yıl içinde insanoğlunun yaşam şekli, yaşadığı yerler, düşünce tarzı, eğitim sistemi, hatta duyguları köklü değişimlere uğradı.

Türkiye değişti, dünya değişti.

'Hababam Sınıfı'na olan ilgi ise hiç değişmedi.

Eski filmler, televizyonda yayınlandığı zaman yüksek izleyici oranlarına ulaşıyor. Yeni filmleri çekiliyor, tiyatroda yeniden sahneleniyor.

Peki nasıl oluyor da 'Hababam Sınıfı', insanların yaşamlarındaki bu kadar köklü değişime rağmen hâlâ ilgi görüyor?

Rıfat Ilgaz nasıl bir roman yazdı ki tiyatro oyunlarına, Türk sinemasının en üretken serilerinden birine ve müzikallere uyarlandı.

İlginçtir; bir tek dizisi çekilmedi. Hem de dizi bombardımanına rağmen...

Peki 'Hababam Sınıfı'nın romandan çıkıp tüm görsel sanatların bir parçası haline gelmesinin ilk kıvılcımını kim çaktı?

Zeki Alasya...

Yıl 1963...

20 yaşındaki Zeki Alasya, Milli Türk Talebe Birliği'nde amatör tiyatrocudur.

Rıfat Ilgaz'a bir mektup yazarak 'Hababam Sınıfı'nı Mete ve Ümit adlı arkadaşlarıyla tiyatro oyunu haline getirmek istediğini dile getirir.

Zeki Alasya'nın bu isteği Rıfat Ilgaz'ın oldukça hoşuna gider.

Zira Rıfat Ilgaz, romanının film ve tiyatro oyunu haline getirilmesi için birçok girişimde bulunmuş ama kimseden destek görmemiştir.

Rıfat Ilgaz, Zeki Alasya'dan mektubu aldığı gün olan 17 Haziran 1963'te hemen cevap yazar; "Arkadaşlarınızla birlikte böyle bir girişimde bulunmanız beni ziyadesiyle memnun etti. 'Hababam Sınıfı'nı oyunlaştırıp sahneye koyma isteğinizin benim için hiçbir mahsuru yok. Size her türlü desteği vermeye hazırım."





Rıfat Ilgaz'ın 'Hababam Sınıfı'nın görsel sanatlara aktarılmasına yol açan Zeki Alasya'ya 17 Haziran 1963'te yazdığı mektup... Alasya, bir röportajında Ilgaz'ın yazdığı mektuba cevap vermesine inanmakta zonlandığını belirterek 'Başlarda mektubun sahte olduğunu sanmıştım' demişti.

Yıl 1966...

Rıfat Ilgaz'ın piyes haline dönüştürdüğü 'Hababam Sınıfı' tiyatroda sahnelenmeye hazırdır.

Bu arada, Rıfat Ilgaz'ın romanlarını ve piyesleri el yazısıyla yazmasının nedeni yanlış bilindiği gibi daktilo alacak kadar bile parası olmadığı için değildir. O dönemlerde yazarların çoğu, sesinin ilhamlarını kaçırdığını düşündükleri için eserlerini daktiloyla değil el yazılarıyla yazmışlardır. Günümüzde Orhan Pamuk'un yaptığı gibi...



Kadro hazırdır; Zeki Alasya, Metin Akpınar, Ercan Yazgan, Ahmet Gülhan, Ali Yalaz, Ulvi Uraz, Zihni Küçümen ve Suzan Uztan...

25 günlük provadan sonra 'Hababam Sınıfı', sahneye konulur ve 3 ay boyunca kapalı gişe oynar.

Zeki Alasya 'Tulum Hayri'yi, Metin Akpınar ise 'Refüze Ekrem'i canlandırdı.

(Fotoğraf: dipsahaf.com)

'İnek Şaban'ı ise Suzan Uztan...

Erkek bir karakteri bir kadın oyuncunun canlandırdığını oyunu izleyen kimse anlamadı.

Hababam Sınıfı'nın ilk oyunundan bir görüntü. (En soldaki oyuncu, 'İnek Şaban'ı canlandıran Suzan Uztan)

Yıl yine 1966...

'Hababam Sınıfı' oyununun gördüğü büyük ilgi üzerine Orhan Günşiray, Rıfat Ilgaz'a giderek romanını film haline getirmek istediğini söyledi. Filmi Atıf Yılmaz yönetecek başrollerden biri Sadri Alışık'ın olacaktır. Ne var ki sansür kurulunun başkanı Melahat Hanım, okul müdürüne yaranmaya çalışan ve öğrencilerin sevmediği müdür muavini 'Kel Mahmut'lu bir filmin Türk eğitim yönteminin taşlanması anlamı taşıyacağı için 'Hababam Sınıfı'nın sinemaya uyarlanmasına onay vermedi.

Orhan Günşiray'dan sonra Şahan Haki, Tanju Gürsu ve Alp Zeki Heper de 'Hababam Sınıfı'nı film haline getirmek istedi. Ne var ki hepsi aynı sorunla karşılaştı. 'Kel Mahmut'...

Yıl 1968...

'Hababam Sınıfı'nı bu kez Hulki Saner film haline getirmek istedi. Ne var ki Saner de kendisinden önceki birçok meslektaşı gibi sansür kurulunun 'Kel Mahmut' engeline takıldı.

Rıfat Ilgaz, 'Hababam Sınıfı'nın film hakları için aldığı paraları veya senetleri hiçbir zorunluluğu olmadığı halde sansür kurulunun kararından sonra sinemacılara iade etti.

(Alttaki fotoğraf, Rıfat Ilgaz'ın Hulki Saner'e filmin hakları için aldığı 50 bin TL'lik ücreti geri vermesi sırasında çekildi.)

Rıfat Ilgaz, 1972'de ardı ardına 'Hababam Sınıfı Baskında', 'Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı' ve 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' adlı tiyatro oyunlarını yazdı. Bu oyunların da büyük ilgi görmesi üzerine Ilgaz'ın kapısını bu kez Ertem Eğilmez çaldı.

Sansür kurulu yine izin vermedi. Bunun üzerine Eğilmez'in sahibi olduğu Arzu Film'in kadrosunda yer alan Tarık Akan'ın aklına parlak bir fikir geldi; "Romandaki 'Kel Mahmut'u filme öğrencilerini korumak için okul müdürüyle kavga eden, öğrencilerin başta nefret etseler bile sonradan sevecekleri müdür muavini 'Mahmut Hoca' olarak uyarlayalım."

Öyle de uyarlandı...

Böylelikle 'Hababam Sınıfı'nın sinemaya uyarlanması için sansür kurulundan izin alındı.

'Kel Mahmut', karakteri Tarık Akan'ın fikriyle 'Mahmut Hoca'ya çevrilmeseydi Türk sinemasının en çok sevilen, en çok izlenen filmlerinden olan 'Hababam Sınıfı' çekilemeyecekti.

Rıfat Ilgaz, 'Hababam Sınıfı Baskında', 'Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı' ve 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' adlı oyunlarının tek bir film senaryosu haline getirilmesi üzerine Ertem Eğilmez ile el sıkıştı. 'Hababam Sınıfı', 1975'te Anadolu'da gösterime girdi. İstanbul'da ise girmedi.

Çünkü o dönemlerde İstanbul'da genellikle yabancı filmler, Anadolu'da ise Türk filmleri gösterime girmektedir.

'Hababam Sınıfı', Anadolu'da öylesine ilgi gördü ki her bölgenin dağıtımcısı Ertem Eğilmez'den filmin ikincisini çekmesi isteyerek peşin ödeme yaptı.

Ertem Eğilmez, gördüğü ilgi üzerine 'Hababam Sınıfı'nın ikincisi çekmek için hazırlık yaparken Rıfat Ilgaz ile sorun yaşadı.

Rıfat Ilgaz, tek bir film üzerine anlaştıklarını belirterek 'Hababam Sınıfı'nın ikincisi olan 'Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'nın çekimlerinden önce Ertem Eğilmez'e dava açtı.

Tarık Akan, Rıfat Ilgaz'ın yanına giderek 'Hocam, davandan vazgeç. Lütfen bizim ekmeğimizle oynama' şeklinde ricada bulundu. Ilgaz, Akan'ın bu ricası üzerine Ertem Eğilmez'e açtığı davayı geri çekti.

'Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı' da büyük ilgi gördü.

Bölge dağıtımcıları bir kez daha filmin devamını istedi.

Rıfat Ilgaz ile Ertem Eğilmez yine sorun yaşadı.

Bu kez Tarık Akan, Rıfat Ilgaz'a giderek ricada bulunmadı.

Rıfat Ilgaz, yine de yeni bir dava açmadı.

Tarık Akan, önce 'Kel Mahmut'un 'Mahmut Hoca'ya uyarlama fikriyle 'Hababam Sınıfı'nı ardından da Rıfat Ilgaz'a ricada bulunarak 'Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'nın çekilmesini sağlamıştı.

Ne var ki 'Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı', Tarık Akan'ın hem serideki hem de Arzu Film'deki son filmi oldu. Nedeni Ertem Eğilmez'e kızmasıydı. Akan, o olayı şöyle anlatmıştı: 'Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'nın son sahnesinden sonra merdivenlerde duracağız. Filmin afişini çekiyoruz. Taşın üstüne çıkmıştım, şaka olsun diye. Ertem Eğilmez kameranın arkasından bana çok kötü hakaret etmeye başladı. Yani herkes sululuk yapıyor orada. Ben de sözüm ona öyle bir sululuk yapmışım. O hakareti yediremedim kendime. O dakika seti terk ettim, gittim. 2 - 3 saat sonra sete geri geldim. 'Arzu Film'den ayrılıyorum ben, sizi bırakıyorum' dedim. Şoke oldu Ertem Ağabey. Çünkü 5 yıl vermişim oraya. İnanamadı, 'yapamazsın' dedi. Ben de 'Ayrılıyorum, bundan sonra ne ‘Hababam' çekeceğim ne de başka film. Arzu Film ile çalışmayacağım, piyasaya çıkacağım' dedim.

Tarık Akan, 'Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'dan sonra 'Hababam Sınıfı' filmlerinde rol almadı.

Klasik Seri'nin Filmleri

Hababam Sınıfı (1975)

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1976)

Hababam Sınıfı Uyanıyor (1977)

Hababam Sınıfı Tatilde (1978)

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1979)

Hababam Sınıfı Güle Güle (1981)





Modern Seri'nin Filmleri

Hababam Sınıfı Merhaba (2004)

Hababam Sınıfı Askerde (2005)

Hababam Sınıfı Üç Buçuk (2006)

Modern Seri'deki 'Hababam Sınıfı Askerde' ile 'Hababam Sınıfı Üç Buçuk'u Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez yönetti.

Ferdi Eğilmez, eski 'Hababam Sınıfı' filmlerinin tadına ulaşamayacağını biliyordu. Bu konuda hiç iddialı da olmadı.

Doğa Can Anafarta da öyle.

Ferdi Eğilmez'in amacı 'o güzel duyguları' 'Hababam Sınıfı' adı altında vermenin, 'Hababam Sınıfı ruhu'nu yaşatmanın peşindeydi.

Doğa Can Anafarta da öyle.

Ferdi Eğilmez, eleştiri yağmuruna maruz kalacağını bile bile ateşten gömlek giymişti.

O gömleği şimdi Doğa Can Anafarta giydi.

Gösterime mayısta girecek olan serinin 10'uncu filmi 'Hababam Sınıfı Yeniden'in Kadıköy Kız Lisesi'ndeki çekimlerinden sonra yönetmen Doğa Can Anafarta, Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu;

'Hababam Sınıfı Yeniden' nasıl oluştu, sen nasıl dahil oldun?

'Hababam Sınıfı', hayatımda en sevdiğim Türk filmidir. Benim için efsanedir. HANN Film ile başka projeleri konuşurken 'Hababam Sınıfı'nın konusu açıldı. Bu projeyi yapmalarının beni inanılmaz mutlu edeceğini ve işe kendimi yüzde yüz vereceğimi söyledim. Bana bu şansı verdiler, sağ olsunlar.

Daha önce aklında, hayalinde var mıydı?

Gerçekleşmeyecek bir hayal olarak vardı. Çocukken 'Hababam Sınıfı' filmlerini o kadar çok izledim ki... Böyle bir şansın gelmesini hayal ediyordum ama olacağını düşünmüyordum. Allah'a şükür o hayalim gerçek oldu.

Doğa Can Anafarta, Özge Özacar'a çekecekleri sahneyi anlatıyor.

'Hababam Sınıfı', 'Klasik' ve 'Modern' adlarıyla iki kez seri haline getirildi. Sen yeni bir seri haline getirecek misin yoksa tek filmde mi kalacaksın?

Üçlü bir seri olarak planlıyoruz. Fakat zaman çizelgesini henüz belirlemedik. Yaz aylarında ikincisini çekmeyi planladık. Ama bizim üçlümüze ne ad verilir onu tam kestiremiyorum. Yeniden bir üçlemeye başlıyoruz. Yeni oyuncular, yeni sınıf, yeni okul... Her şey yeni. İnşallah büyük saygı duyduğumuz orijinaline yakışır bir iş yapacağız.

Sence 43 yıldır 'Hababam Sınıfı'na bitmeyen ilginin nedeni nedir?

Bence oyuncular ve yönetmen.. Türk sinema tarihinin en üstündeki kişiler. Ve onların arasında yakalanan sıcaklık, inanılmaz bir şey. O samimiyet izleyiciye inanılmaz geçti. Çekimlerden önce oyuncularla birlikte kamp yaptık. O kampta da birlikte oturup tekrar tekrar 'Hababam Sınıfı' filmlerini izledik. Oyuncular, birbirleriyle o kadar uyumlu oynamışlar ki... Bir kez daha gördük. Hikâyeye girmemek imkânsız. Yönetmen de Türkiye'nin bir numarası. Oyuncular da öyle...

Oyuncuları nasıl seçtin? Bazı oyuncuları bulmak için ilk 'Hababam Sınıfı'nda olduğu gibi bir ilan verildi..

Evet, bir ilan yayınladık. Dramatik yapı gerektiren karakterler için deneyimli oyuncularla çalışıyoruz ama sınıfın geri kalanını kurarken oyuncuları ilan yoluyla bulduk. O arkadaşlar geldi, deneme çekimleri ne girdi.

'Hababam Sınıfı Yeniden'de rol alan bazı oyuncular, yapım şirketinin verdiği ilanla kadroya dahil edildi.

'Hababam Sınıfı' çekmek ateşten gömlek giymek gibidir. Öyle değil mi?

Büyük bir sorumluluk ama insan hayal ettiklerini yapmak ister. Elimden geldiğince yapıyorum. Bütün ekip olarak çok çalışıyoruz. Tabii ki de orijinali kadar iyi bir film asla yapamayız. En azından kendi içinde saygılı, izleyiciye saygı duyan bir iş yapmaya çalışıyoruz. Umarım izleyicilerimiz o saygıyı ve çalışkanlığı görür.

Ertem Eğilmez, Kartal Tibet, Ferdi Eğilmez... Daha önceki filmleri yöneten kişiler. 'Hababam Sınıfı'nın senin kariyerine nasıl bir etkisi olmasını umarsın?

Kariyerime çok büyük bir etkisi olacağını düşünüyorum. Ne var ki önceliğim 'Hababam Sınıfı Yeniden'i izleyicimize hakkıyla sunmaktır.

'HABABAM SINIFI YENİDEN'DE KİM KİMDİR?

Yakışıklı – Yusuf Çim

Didem – Özge Özacar

Racon – Giray Altınok

Selma – Nazlı Pınar Kaya

Ayça – Irmak Aydın

Duba – Sami Aksu

Format – Fırat Albayrak

Ömer – Mustafa Karaoğlu

Düldül – Hasan Say

Mehmet Hoca – Altan Erkekli

Dudu – Hülya Duyar

İsot Kamil – Sadi Celil Cengiz

Huriye – Hande Katipoğlu

Bülent – Tolga Avanoğlu

Lütfullah – Osman Alkas

Beton Fikret – Deniz Yeşil Mavi

Sıfırcı Bedaat – Nural Demirhan

Bekçi Zekeriya – Vural Ceylan