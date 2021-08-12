Efsane komedi filmi serisinin ilk filmi olan Hababam Sınıfı 1975 yılında Ertem Eğilmez yönetmenliğinde beyaz perdeye çıktı. Senaryosunu Umur Bugay'ın kaleme aldığı Hababam Sınıfı filmi Arzu Film etiketiyle piyasada yerini alan filmlerden biridir. İşte Hababam Sınıfı hakkına merak edilenler...

HABABAM SINIFI KONUSU NE?

Hababam Sınıfı film serisi Mahmet Hoca'nın Özel Çamlıca Lisesi'ne gelmesiyle başlar. Özel Çamlıca Lisesi'ne yeni atanan müdür muavini ve tarih öğretmeni olan Mahmut Hoca (nam-ı diğer Kel Mahmut ); kopya çeken, okuldan kaçıp maçlara giden, hocalarla sürekli kafa bulan öğrencilerle dolu okulun 6 Edebiyat A sınıfını (nam-ı diğer Hababam Sınıfı) ilginç ceza yöntemleriyle disiplin altına almaya çalışır. Fakat aynı zamanda öğrencilerin haylazlığı dışında ciddi olaylar da yaşanmaktadır.



HABABAM SINIFI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ