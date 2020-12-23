Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte, Kemal Sunal'ın olmadığı, Minur Özkul'un da son kez oynadığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ile ilgili detaylar haberimizde...

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR OYUNCULARI KİMLER?

Münir Özkul - Kel Mahmut

Zümrüt Cansel - Ayşe

Şevket Altuğ - Kimya hocası

Adile Naşit - Hafize Ana

Perran Kutman - Hürrem

Şener Şen - Badi Ekrem

İlyas Salman - Bilo Ağa

Muharrem Gürses - Müdür

Bülent Haksever - Kıllı Sami

Cem Gürdap - Tulum Hayri

Feridun Şavlı - Domdom Ali

Ahmet Arıman - Hayta İsmail

Tayfun Akalın - Öğrenci

Talip Güran - Kıvırcık Ömer

Sevda Aktolga - Sevda

Hayri Karabey - Coğrafya Hocası

Talat Dumanlı - Sıtkı Hoca

Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri



HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır. Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır. Ancak öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar örneğinin bu Hürrem Hoca'ya ait olduğunu düşünür. Hürrem ortalığı velveleye verir.



Filmden Notlar;

Film, Kartal Tibet'in yönettiği ilk Hababam filmidir. Daha sonra ise 2003 yılında çekilen Hababam Sınıfı Merhaba adlı yeni nesil versiyonunu yönetmiştir.

Sınıftaki romanda bulunan karakterlerden sadece Hayta İsmail ve Domdom Ali canlandırılmıştır.

Kel Mahmut karakteri bu filmde arka planda kalmış, Ömer ve Ayşe aşkına yoğunlaşılmıştır.

İlyas Salman, bu filmin devamı olan Hababam Sınıfı Güle Güle filminde Doğulu bir edebiyat hocası olan Mehmet Bülbül karakterini canlandırmıştır.