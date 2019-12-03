03 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
GÜZİDE MERTCAN KİMDİR?
Masterchef Türkiye yarışmacısıdır. Güzide Mertcan 2 Nisan 1988 İzmir doğumludur. 31 yaşındadır. Celal Bayar Üniversitesi mezunu.
GÜZİDE MERTCAN NE İŞ YAPIYOR?
Evlenip İstanbul'a taşındıktan bir süre sonra ablasıyla ortak bir tekstil firması kurdu. Abiye ve günlük giyim kıyafetleri hazırlıyor. Çocuklarından dolayı aktif olarak çalışma hayatında fazla bulunmadı. Çocukların biraz büyümesiyle uzman estetisyenlik aldı. Şuan yeni güzellik merkezi tadilat sürecinde.
GÜZİDE MERTCAN MASTERCHEF TÜRKİYE
Yemek yapma tutkusu katlanarak arttı. Her mutfağı araştırıp farklı tarifler denemeyi çok seviyor. Bir dönem sosyal medya üzerinden tarif videoları çekmiş, çok beğenilmesine rağmen 3. çocukla beraber onu yapmaya vakti kalmamış. Güzide Mertcan, MasterChef'e katılmasını şu sözlerle açıklıyor; "Artık 30 lu yaşlarıma geldim çocuklarımı büyüttüm kendimi mutlu etme zamanım geldi diye düşünüyorum. Bu yüzden master chefe katıldım"
GÜZİDE MERTCAN EVİ NEREDE?
Güzide Mertcan'ın villası gündem olmuştu. O iddalara ilişkin açıklama Güzide'den geldi: "Öncelikle daha önceleri açıklama yapma gereği dahi duymadığım ve insanların itibar etmeyeceğini düşündüğüm, ben ve ailem hakkında çıkan asılsız haber ve bilgiler hakkında, "Sükut ikrardandır" sözünden yola çıkarak açıklama yapmam elzem bir hal almıştır. Dün birçok haber sitesinde yayınlanan Güzidenin 7 milyonluk evi, Güzidenin lüks yaşantısı vb. başlıklı atılan art niyetli olduğunu düşündüğüm haberlere cevap vermek isterim." dedi.
GÜZİDE MERTCAN EŞİ KİMDİR?
Eşi hakkında Güzide şunları söyledi: "Öncelikle en çok yalan haber yapılan eşimin ne iş yaptığıyla başlamayayım. Gerçi araştırmak isteyen internete adını yazsa dahi doğru bilgiye ulaşabilirdi fakat belli ki uydurmak daha kolaylarına geldi. Eşim Kastamonu doğumlu. 8 kardeşin en sonuncusu. Babası köyde hocalık ta yapmış, kaynakçılıkta... Biz evlendiğimizde bir firmada maaşlı bir çalışandı. Sonrasında defalarca battığı ama hiç vazgeçmediği işe yeniden döndü. Ve simülatör üretmeye başladı."
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