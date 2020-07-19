Fim çekimleri Surrey, İngiltere'de 18 Mayıs 2015'te başladı ve 21 Ağustos'ta sona erdi. Güzel ve Çirkin 23 Şubat 2017'de prömiyerini Londra'daki Spencer House'da yaptı ve 17 Mart 2017'de Kuzey Amerika'da Dolby Sineması'nda standart, Disney Digital 3-D, RealD 3D, IMAX, ve IMAX 3D formatlarında yayınlandı. Film eleştirmenlerden genel olarak olumlu yönde eleştiriler aldı ve $160 milyon bütçenin yanında dünya çapında $1 milyar üzerinde hasılat elde etti, bu da filmi 2017'nin en çok hasılat yapan filmi ve tüm zamanların en çok hasılat yapan on yedinci filmi yaptı.

GÜZEL VE ÇİRKİN KONUSU NEDİR?

Disney masalından beyazperdeye uyarlanan filmde, tüccar olan bir adamyolculuğu sırasında fırtınaya yakalanır. Ailesine dönüş yolunda gece konaklayacak bir yer ararken yakınlardaki bir şatoyu görür.

Ev sahibi ortada görünmese de her şey konuğun rahatı için ayarlanmıştır. Gitmek üzereyken, gözü bir güle ilişir ve kızının kendisinden bir gül istediği aklına gelir. Gülü kopan adam şatonun sahibi olan canavarla yüz yüze gelir ve hayatına karşılık kızını canavara teslim etmek zorunda kalır. Tüccarın en küçük kızı olan Belle anlaşmayı kabul ederek canavarın şatosuna yerleştiğinde hiç beklemediği bir aşkın kucağına atıldığından habersizdir.

GÜZEL VE ÇİRKİN OYUNCULARI KİMLER?

Bill Condon'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Emma Watson, Ewan McGregor, Luke Evans, Ian McKellen gibi oyuncular yer alıyor.