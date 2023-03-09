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Güzel Günler 15. bölüm fragmanı yayınlandı

Show TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’in yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Giriş: 09.03.2023 - 23:08 | Güncelleme: ABONE OL
Güzel Günler 15. bölüm fragmanı yayınlandı
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Füsun’un şarkı kaydı yapabilmek için para aradığı tanıtımda Hakim, Füsun, Kıymet ve Feyyaz, Füsun’un şarkısı için birlik oluyor. Füsun’un eğlenceli şarkı çıkarma macerası merakla beklenirken, Mihran ve Selma yüzleşiyor.

GÜZEL GÜNLER’İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Saliha’nın kalp krizinden kendini sorumlu tutan Selma, Saliha’nın olduğu hastaneye gelir. Kıymet, Hâkim ve Feyyaz, sosyal medyada ünlenen Füsun’un yeni bestesine yardımcı olurken, Altan ve Atakan evlilik sürecini hızlandırır. Bu sırada Derin’in Ayşim için hazırladığı sürpriz doğum günü partisi, iki ailenin bir kez daha karşı karşıya gelmesine neden olacaktır.
İşte Güzel Günler’in 15. Bölüm 2. Tanıtımı;

Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

“Güzel Günler” yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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