Güvercin 14. yeni bölümü bu akşam neden yok? Sorusu izleyiciler tarafından büyük merak konusu oldu. Güvercin dizisi normalde her hafta Pazar günleri saat 20.00'da Star TV ekranlarında oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

GÜVERCİN BU HAFTA NEDEN YOK?

Corona virüsü önlemleri kapsamında pek çok dizisinin çekimlerine ara verildi. Bu dizilerden biri de Güvercin dizisi oldu. Ancak Güvercin dizisinin 14. bölümüyle final yapacağı iddiaları da gündemde.

GÜVERCİN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Doğduğun Ev Kaderindir'in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair Star TV'den henüz bir açıklama gelmedi.

GÜVERCİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kenan artık Kevsa’nın yaptığı zalimliklere dayanamayıp, Zülüf’ün yanında olmayı seçmiştir. Zülüf ve Kenan, iki aile arasında yeniden başlayan kan davasına rağmen yine yan yanadır. Nefise ve Celil’in verdiği yeni ifadelerle Zeliha’nın kısa zamanda cezaevinden çıkacağını bekleyen Zülüf ve ailesi Zeliha’dan kötü bir haber alır. Zeliha yaşadığı travmanın etkisiyle, hayatına son verme noktasına gelmiştir. Kenan annesinin hayatından endişe eden Zülüf için, bütün olanakları seferber ederek Zeliha’dan haber almaya ve onu kurtarmaya kararlıdır. Bütün taşlar yer değiştirmek üzeredir. Kenan’ın zekası ve öngörüsü sayesinde gözaltına alınan Kevsa, cinayete azmettirmek suçuyla cezaevine girmek gerçeğiyle karşı karşıya kalacaktır. Ökkeş’in gönlü annesinin cezaevine girmesine razı olmasa da, gördüğü yeni gerçekler karşısında Kevsa’nın yaptıkları konusunda dili tutulur. Kevsa’nın yokluğunu fırsat bilen Nimet, konakta olan yerini sağlamlaştırma hamlelerine devam eder. Ökkeş’i, kendisini çok sevdiğini düşündüğü Nimet’le ilgili zorlu sınavlar ve günler beklemektedir. Güçlü olmak için Gaffur’un yanında olmayı seçen Müslüm yüzünden Bedir ve Gaffur’un karşı karşıya gelmesi an meslesidir. Gaffur Bedir’in ailesine yaptıklarına rağmen gönlünden çıkaramadığı Kevsa’yı kurtarmak için bir şey yapıp yapmama ikileminde kalacaktır. Kenan, Zülüf’ün annesi ve ailesi için son gücüyle savaşırken hiç beklemediği bir haberle derinden sarsılır. Bu aldıkları haberle Zülüf ve Kenan’ı yeniden zorlu ve acılı günler beklemektedir.