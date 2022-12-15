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Güvenlik görevlisi kargo şefini öldürdü! PTT şubesinde cinayet!

Ankara'da, akılalmaz bir cinayet yaşandı. PTT şubesinde, güvenlik görevlisi olan 35 yaşındaki Hurşit K., tartıştığı kargo şefi 45 yaşındaki Mehmet Koç'u tabanca ile ateş ederek öldürdü. Katil zanlısı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Giriş: 15.12.2022 - 14:22 | Güncelleme: ABONE OL
PTT şubesinde cinayet! Güvenlik görevlisi kargo şefini öldürdü! - En son haberler
DHA

Ankara'nın Polatlı ilçesinde olay, saat 11.00 sıralarında Atatürk Caddesi'ndeki PTT Şubesi'nde meydana geldi.

İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre güvenlik görevlisi olan Hurşit K. (35), şubede kargo şefi olarak görev yapan Mehmet Koç (45) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ATEŞ AÇTI

Kavgaya dönen olayda Hurşit K., Koç'a tabanca ile ateş etti. Koç, kanlar içinde yere yığılırken, Hurşit K. kaçtı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Mehmet Koç'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay sonrası kaçan Hurşit K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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