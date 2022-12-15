Güvenlik görevlisi kargo şefini öldürdü! PTT şubesinde cinayet!

DHA

Ankara'nın Polatlı ilçesinde olay, saat 11.00 sıralarında Atatürk Caddesi'ndeki PTT Şubesi'nde meydana geldi.

İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI DHA'da yer alan habere göre güvenlik görevlisi olan Hurşit K. (35), şubede kargo şefi olarak görev yapan Mehmet Koç (45) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ATEŞ AÇTI Kavgaya dönen olayda Hurşit K., Koç'a tabanca ile ateş etti. Koç, kanlar içinde yere yığılırken, Hurşit K. kaçtı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI Mehmet Koç'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay sonrası kaçan Hurşit K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.