Son sahnesi Balat'ta çekildi

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'Güven Bana'nın son sahnesi İstanbul’un tarihi semti Balat’ta çekilirken, ekip ve oyuncular çekimlerin başarıyla tamamlanmasını kutladı. Yapımını Aytaç Medya’nın, yapımcılığını Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz’un üstlendiği, senaryosu ve yönetmenliği Selçuk Aydemir imzalı komedi filmi 'Güven Bana', gösterime önümüzdeki sinema mevsiminde girecek.

Genel koordinatörlüğünü Ediz Kentkuran’ın üstlendiği 'Güven Bana'nın oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Okan Çabalar, Ufuk Bayraktar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan, Köksal Engür, Serap Önder, Zihni Göktay, Onur Gökçek, Kıvanç Baran Aslan, Tuncay Beyazıt, Korhan Herduran yer alıyor.

'Güven Bana'nın hikâyesi şöyle: 'Özcan' ve 'Sercan', tefeciye olan senet borçlarını ödemek için 'Müslüm' dayılarının kendilerine olan 150 bin TL borcunu almaya giderler. 'Müslüm', parayı vermek için elini cebine attığı an kalp krizi geçirir ve ölür. 'Müslüm'ün cebinde onlara ait para vardır ama henüz çıkarıp vermemiştir. Parayı dayılarının cebinden aldıkları gibi tefeciye borç ödemesine giden kardeşleri büyük bir sürpriz beklemektedir, çünkü para sahtedir. Sahte paradan kurtulmanın yolunu, aldıkları yere bırakmak olarak gören kardeşler, cenaze evine parayı ölen dayılarının ceket cebine koymak için gelirler ve geri dönüşü imkansız bir maceraya girmiş olurlar.