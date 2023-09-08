Guterres’in Karadeniz Tahıl Girişimi'ni canlandırmak için 'Rusya'ya öneriler sunduğu' iddiası

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a mektup yazarak, "Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yenilenmesi konusunda 4 somut öneride bulunduğu" öne sürüldü.

Alman Bild gazetesinin haberinde, Guterres’in 28 Ağustos’ta tahıl girişimini canlandırmak için Lavrov'a gizli mektup gönderdiği iddia edildi.

Guterres’in, Lavrov’a Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yenilenmesine yol açması beklenen BM Genel Sekreterliği ile Rusya Federasyonu arsındaki anlaşma için 4 somut öneride bulunduğu savunuldu.

İlk önerinin, Rus devlet bankasının finansal iletişim sistemi SWIFT’te geri dönüşü sağlamakla ilgili olduğu belirtildi.

Guterres’in, batının yaptırımları aşmak için Rus Tarım Bankası RAB’ın yan kuruluşu olan "RSHB Capital S.A." adlı şirketin kullanılmasını önerdiği iddia edilerek, BM Genel Sekreteri'nin “RSHB Capital S.A. SWIFT aracılığıyla küresel finansal mesaj alışverişinde bulunabilecek." ifadesini kullandığı aktarıldı.

Kremlin'in kontrolündeki bu şirketin, “bir bağlantı noktası rolü üstlenebileceği ve bir banka rolü oynamadan ödemeler için teknik hizmet sağlayacağı, böylelikle Lüksemburg yasaları uyarınca bankacılık lisansına ihtiyaç duymayacağı” belirtildi.

"RUS GÜBRE ŞİRKETLERİNİN AB'DE DONDURULAN HESAPLARI AÇILABİLİR"

Guterres’in ikinci önerisinin de BM’nin Rus gemilerini, Ukrayna’nın saldırısına karşı sigortalamak istemesi olduğuna işaret edilerek, BM Genel Sekreteri’nin mektupta, “Rus gıda ve gübre ihracatı için BM tarafından finanse edilen bir sigorta şirketi 4-6 haftada Lloyd's ile faaliyete geçebilir.” ifadesini kullandığı kaydedildi.

Burada sadece "Rus gıda ve gübre ihracatı için kargo sigortası" değil, aynı zamanda taşımacılıkta kullanılan gemilerin dış hasarlarına karşı gövde sigortası ile üçüncü şahıslara verilen zararlara karşı kapsamlı sorumluluk sigortasını içeren "hull ve P&I" sigortasının da söz konusu olduğu belirtildi.

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Üçüncü öneri olarak Guterres’in, AB’deki yaptırımlar nedeniyle dondurulan varlıkların (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin yönetimine geri verilmesine yardımcı olmayı teklif ettiği belirtilen mektupta, "Birleşmiş Milletler, Rus gübre şirketlerinin AB’deki dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasına yardım etmeyi sürdürebilir.” ifadesinin yer aldığı aktarıldı.

Guterres’in, Lavrov’a yazdığı mektupta, bunun için “belirli hesapların veya varlıkların listesinin sunulması” ve “Rus gübre şirketlerinin ilgili AB makamlarına muafiyet düzenlemelerine başvurması” gerektiği belirterek, “BM, bu başvurular temelinde ilgili ulusal makamlar ve AB yetkilileriyle çalışacaktır." ifadesini kullandığına işaret edildi.

BM Genel Sekreteri'nin, gübre ve gıda taşıyan Rus gemilerine, AB limanlarına yanaşması için hızlı liman izinleri alma imkanını önerdiği ileri sürüldü.

Mektupta, “BM’nin tarım ürünleri ticareti bağlamında Rus gemilerinin, AB limanlarına erişimini kolaylaştırmak için daha fazla seçeneği değerlendirmeye hazır olduğu”, buna “gemilerin Rus limanlardan ayrılmadan öncesini de içeren ilgili izinlerin verilmesine yönelik kolaylaştırılmış prosedürlerin de dahil olduğu” ifadesinin kullanıldığı aktarıldı.

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Bu yönde Avrupa Birliği Komisyonu ile Almanya, Belçika, İspanya, Hollanda’daki gibi seçilmiş liman yetkilileriyle görüşmelerin yapıldığı belirtildi.