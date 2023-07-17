Guterres, Rusya'nın tahıl anlaşması kararını 'derin üzüntüyle' karşıladığını duyurdu

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Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres açıklama yaptı.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ve Rusya ile BM arasında gıda ve gübre ihracatına ilişkin mutabakatın küresel gıda güvenliği için zorlu bir ortamda "can suyu ve umut ışığı" olduğunu belirten Guterres, "Rusya'nın bugün aldığı karar, muhtaç olan tüm kişilere bir darbe vuracaktır." dedi.

BM'nin, küresel pazara gıda ve gübre ulaştırılması için çabalarını sürdüreceğini söyleyen Guterres, çözüm arayışına devam edeceklerini aktardı.

"TÜRK HÜKÜMETİNİN ÇABALARINA DİKKAT ÇEKMEK İSTİYORUM"

Guterres, "Bu bağlamda, Türk hükümetinin çabalarına özellikle dikkati çekmek istiyorum." diye konuşarak, temel hedefin küresel gıda güvenliği ile gıda fiyatlarının istikrarını sağlamak olduğunu kaydetti.

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Anlaşmalara katılımın bir "seçenek" olduğunu dile getiren Guterres, "Ancak dünyanın birçok yerinde mücadele veren ve gelişmekte olan ülkelerin bir seçeneği yok. Yüz milyonlarca insan açlıkla karşı karşıya ve tüketiciler artan hayat pahalılığıyla mücadele ediyor. Bedeli bu kişiler ödeyecek." şeklinde konuştu.

Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mektupta sunduğu önerileri detaylı bir şekilde anlatarak, BM'nin Rusya'ya sunduğu düzenleyici çerçeve ve özel sektörle yürüttüğü görüşmelerin ticaret koşullarının normalleşmesini ve kolaylaşmasını sağladığını savundu.

Rusya'nın önerilerini göz ardı etmesinin "hayal kırıklığı" yarattığının altını çizen Guterres, "Rusya'nın, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırma kararını derin üzüntüyle karşıladım." ifadelerini kullandı.

Guterres, Rusya'nın Karadeniz'in kuzeybatısında sağlamış olduğu seyrüsefer güvenlik garantilerini geri çekmesini de eleştirdi.

ABD'DEN DE TEPKİ

Beyaz Saray, Rusya'nın, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırma kararının gıda güvenliği kapsamında neden olabileceği olumsuz etkilere dikkati çekerek, karardan geri dönülmesi çağrısı yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adam Hodge, Twitter'dan konuya ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Rusya'nın, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırmasının gıda güvensizliğini daha da kötüleştireceğini ve dünya çapında milyonlarca savunmasız insana zarar vereceğini kaydeden Hodge, "Girişim, Rusya'nın Ukrayna'yı acımasız ve nedensiz işgalinin sonucu olarak yükselen gıda fiyatlarının düşürülmesine yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Hodge, tahıl girişimi sayesinde sevk edilen 32 milyon metrik ton tahıl ve gıda maddesinin yarısından fazlasının, dünyanın gıda açısından en güvensiz bölgelerinden bazıları dahil, gelişmekte olan ülkelere gittiğine dikkati çekti.

Girişim kapsamındaki her sevkiyatın gıda fiyatlarının düşmesini sağlayarak fakir ülkelere katkı sağladığını vurgulayan Hodge, şöyle devam etti:

"Bu tahılın pazarlara girmesini engellemek, dünyanın dört bir yanındaki insanlara zarar verecektir. Gerçekten de Rusya'nın girişime katılımını askıya almasının bir sonucu olarak küresel buğday fiyatlarında şimdiden bir artış görüyoruz. Rusya'yı kararından derhal dönmeye çağırıyoruz."

RUSYA: TAHIL ANLAŞMASI FİİLEN SON BULDU

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün görev süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

Moskova yönetimi, Karadeniz'de seyrüsefer açısından verilen güvenlik garantilerinin geçersiz olacağını açıkladı.

Fotoğraf: AP

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