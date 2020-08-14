Gut hastalığı müzmin tekrarlayan bir hastalıktır. Kesin tedavisi olmayan bir hastalık olması ancak geçici tedavilerin yapılmasına olanak vermektedir. Gut hastalığı genelde kilolu kişilerde, 50-65 yaş arasında olanlarda, yüksek tansiyon, kronik böbrek hastalığı ve şeker hastalığı olanlarda daha sık rastlanmaktadır.
Kadınlarda menopoz olmasından sonra ortaya çıkabilme ihtimali gözükmektedir. Kalıtsal olarak da gut hastalığı ortaya çıkabilmektedir. Ürik asidin böbreklerde sorun olması ya da ürik asidin yükselmesine etki eden faktörler ile birikmesi meydana gelmektedir. Böbrek hastalığı olanlarda idrar söktürücü ilaç kullananlarda daha sık ortaya çıkmaktadır.
Gut hastalığı tanısı; kanda ürik asit miktarının tetkik edilmesi sağlanır ancak bu tam yeterli bir tanı konması açısından etkin olmayabilir. O nedenle şişen ve ağrı yapan parmaktan sıvı alınması ile içindeki ürik asit kristallerinin yüksekliği ile tanı konabilmektedir.
Gut hastalığı Nasıl Geçer?
Gut hastalığı; kesin tedavisi olmayan bir romatizmal hastalıktır. Ara ara ortaya çıkması ve atakların azaltılması için ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Kanda ve dokularda ürik asit yüksekliğinin azaltılması için ilaç takviyesi sağlanır. Bol su içmek, kilo vermek, ayağa buz dolu torba koyarak kompres yapmak şişi indirmeye ve ağrıyı azaltmaya fayda sağlayacaktır. Ağrıların geçirilmesi amacıyla bazı durumlarda enjeksiyon yapılabilmektedir.
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