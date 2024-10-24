Gusül abdesti, İslam dininde vücudun tamamının su ile yıkanmasını gerektiren bir ibadettir ve cünüplük, hayız veya nifas gibi durumlardan sonra alınması farz kılınmıştır. Bu ibadet, manevi temizlenmenin yanı sıra fiziki arınmayı da sağlar. Gusül kelimesi, "yıkama" anlamına gelirken, Türkçede yaygın olarak "boy abdesti" şeklinde adlandırılır. Suyun olmadığı ya da sağlık açısından tehlike yaratacak soğuk su durumlarında, İslam'da teyemmüm yapılmasına izin verilmiştir. Ancak uygun şartlar oluştuğunda teyemmüm geçersiz olur ve gusül alınması gerekir. Hem erkekler hem de kadınlar için benzer adımlar içeren bu ibadetin doğru bir şekilde yapılması önemlidir. Peki, gusül abdesti nasıl alınır ve dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? İşte kadın ve erkekler için gusül abdesti alınışı anlatımı...