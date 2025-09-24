Gürsel Tekin: Kötülüklerine rağmen yargıya başvurmadık

Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında basın mensuplarına açıklama yapan Tekin, İstanbul il yönetimindeki görevinin sonlanmasını herkesten çok istediğini söyledi.

Tekin, "Biz olabildikçe başından itibaren sorun yaratan değil, sorunu çözme konusunda çok önemli gayretler sarf ettik. Şimdi halen o gayret içindeyiz. Arkadaşlarımızın bir kısmı merak etmişler. Hiç merak etmeyin. Şuna emin olun, herkesten daha fazla istiyoruz ki bir an önce bu görevimiz bitsin." diye konuştu.

Tedbirin kaldırılmasıyla ilgili bir süre önce itiraz edildiğini anımsatan Tekin, "Tedbirimiz kalktığı zaman şuna emin olun arkadaşlarımızı çiçeklerle, güllerle karşılayacak bir durumdayız. Bizim görevimiz yargı tarafından verilmiştir. Aynı görevimizde itiraz var. Böyle bir karar olursa vallahi, billahi hepinizden daha çok seviniriz. Çünkü bir an önce bu meselenin çözümü konusunda hepimizin bir gayreti var." ifadelerini kullandı.

Kongreye ilişkin hiçbir tartışmaya girmediğini belirten Tekin, kendilerinin yargı kararı ile ilgilenen bir kurul olduklarını söyledi.

Yapmaları gereken çok iş bulunduğunu anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Hala demirbaşlarımızı alamadık, kasayı alamadık. Kötülüklerine rağmen yargıya başvurmadık. Biz burada bağımsız bir kuruluz. Yargının alacağı her türlü karar tabii ki bizi bağlayacaktır. Hiç tartışmasız, yalan da olsa yanlış da olsa her karar bizi bağlar. Yargı kararıyla görevimiz sonlandırılır, bir an önce de sonlansın kararı içindeyiz. Biz ölümüne kadar savaşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin fabrika ayarlarına dönmesi konusunda bir gayret sarf edeceğiz."