Gürhan Altundaşar kimdir? Gürhan Altundaşar kaç yaşında? soruları Merve dizdar'ın eşi olan ünlü oyuncu hakkında bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Merve Dizdar son dönemde Masumlar Apartmanı isimli dizide gösterdiği performansla sık sık alkış topluyor. Gürhan Altundaşar'ın kısaca hayatı haberimizde.

GÜRHAN ALTUNDAŞAR KİMDİR?

Gürhan Altundaşar 11 Mayıs 1984'te Ankara'da dünyaya geldi. Gürhan Altundaşar, eğitimini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. 2013 yılından bu yana çeşitli tiyatro oyunlarında yer almıştır. 2016 yılında ise BKM mutfak ekibine katılmış ve şimdilerde ise Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinde yer almaktadır. Gürhan Altundaşar, 2018 yılında oyuncu Merve Dizdar ile evlendi.